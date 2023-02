Carlos Paz: el destape sexy de John Oliver, uno de los bailarines de Fátima Florez

El espectáculo tiene además en su elenco como atracción al humorista cordobés "Mudo Esperanza" y al joven humorista e imitador argentino Iván Ramírez, quienes hacen estallar al público de risa en todas sus participaciones.

e2182ce1-ff29-4d78-a27f-e82896a79e80.jfif

El show se completa con un gran elenco de artistas entre los que se destacan bailarines, acróbatas, cantantes, una orquesta de músicos en vivo, con un gran despliegue de vestuario, escenografía, efectos especiales y luces de última generación y muchas sorpresas sobre el final.

Y entre los bailarines de Fátima, se destaca John Oliver, quien ya viene trabajando desde hace varias temporadas con la imitadora y se luce en los cuadros de baile. "Mi nombre es Juan Olivera, pero el artístico es John Oliver que me lo puso José María Muscari. Soy bailarín y acróbata tanto de piso como aéreo desde telas, trapecio, lira, cuerda indiana y pole sport aéreo. Hoy con Fátima Flores la estamos rompiendo en el teatro Holiday de Carlos Paz con dobles funciónes de martes a domingo una a las 22hs y la otra a las 00:30hs".

04bca953-5a37-40d4-9f71-9f5ae764b64a.jfif

-¿Cómo nació tu pasión por el baile?

Empezó cuando tenía 8 años, estaba jugando con mis amigos en una plaza de mi barrio y como no sabía jugar en ese entonces al fútbol, mis amigos me dejaron afuera y yo a un lado de la canchita mirando desanimado cómo jugaban sin mí... De pronto escucho música que me despertó curiosidad de dónde venía, me acerqué hasta la música y vi en un salón varias pareja bailando juntas y el profesor "Bocha" me vio mirando curiosamente y me llamó... Yo sin dudar fuí y me dijo: ¿'quieres bailar tango?' Y yo sin dudarlo dije ¡SI! Y allí empecé a bailar tango hasta los 19 años, luego estudié otras danzas, otras técnicas y más.

-¿Cómo fueron tus comienzos?

Mis comienzos con la danza fue hermoso me recorrí todo Entre Rios, participé en muchas competencias tanto en Concordia, mi lugar en donde crecí, y en Uruguay así ganando muchas medallas y trofeos grupal y solista. Salí casi 8 años en el Carnaval de Concordia todos los años consecutivamente siendo figura del Carnaval, y a la vez daba clases de danzas brasileras en un club muy grande las cuales entraban más de 100 alumnas. Fui muy felíz dando clases independientemente, hasta que un día de pronto decido mudarme a Villa Carlos Paz. Vendí mi equipo de música el cuál me regaló mi abuela que fue como mi segunda mamá, vendí mi guitarra el único regalo que me hizo mi viejo en toda mi vida, ahorré dinero con la plata de las clases que daba, más el trabajo que tenía entonces en la Morgue, dejé todo y me fuí. Cuando llegué a Carlos Paz empecé trabajando en Keops Disco, Zebra, Molino Rojo como bailarín y acróbata, recuerdo que me costó mucho porque no tenía dónde vivir y era todo muy caro pero no quería rendirme porque soñaba con subirme a un escenario y estar en una marquesina como lo que veía por la tele en los programas, llegué a dormir en la terminal más de tres noches seguidas, hasta que encontré un alquiler, pero un día de pronto hago un casting al cuál me rechazaron me deprimo porque tenía todas las ilusiones, pero pasó un tiempo de ello y me llaman de esa producción diciéndome que si podría cubrir a un bailarín que se lastimó fuertemente y yo de inmediato dije que si y era para Aníbal Pachano, Una familia difuncional... Después labure con José María Muscari, Una industria sin estrellas, también con Dinamita "el gran show" y un día elijo probar suerte en Buenos Aires empezando a laburar en discos como en Amérika, Puerca, fiestas electrónicas pero de pronto también me dicen de un casting cerrado al cual fui recomendado y que no quiero dejar de mencionar porque gracias a ella estoy donde estoy hoy y es Nerina Sist (actriz y vedette). En fin, fui al casting y la verdad pensé que me fue muy mal pero a los días me llama una productora de Fátima, llamada Estefania Gutiérrez, que hasta el día de hoy es otra persona a la cuál me encuentro muy agradecido, preguntándome si quería formar parte de la gira de Fátima y hacer la temporada teatral del 2019/2020. No podía creerlo, hasta que caí a tierra y dije siiiiii siii y allí empecé a trabajar consecutivamente con Fátima hasta la actualidad.

IMG_20230130_000211_036.jpg

-¿Cómo es trabajar con Fátima?

Fátima literalmente la conocí arriba del escenario (risas). Recuerdo que había un cuadro que Fátima imitaba Thalía y yo estaba nervioso porque no la conocía y tenía que abrazarla por detrás y arrodillarme y tocarle la pierna muy sexy... Yo me autodecia cómo hago para hacer eso y sin conocerla porque ese día llegó justo para hacer la función. La cuestión que lo logré y creo que desde ese día Fátima supo que soy muy extrovertido, intenso, que hago chistes, que me gusta hablar de cosas picantes y que sabe que algún día la voy a reemplazar en algunos de sus cuadros, por ejemplo actualmente el cuadro de Marilyn Monroe. Yo todos los días le advierto que se cuide, jaja, y ella siempre se ríe y me hace que imite a Marilyn. En fin hoy por hoy más allá de ser mi Jefa la considero una gran persona la cuál se puede hablar de todo, es muy inteligente, recuerda todo, es muy curiosa y no se les caspa una. Ella sabe que la quiero, así que es muy bueno laburar con ella. Obvio que no todo es color rosa, más allá de lo que cuento es muy profesional desde sonido, pantalla, escenografías y sobre todo muy exigente con sus bailarines, tiene una energía realmente fuera de lo normal y no es fácil seguirle el ritmo. Y si ella lo nota no va dudar en decirlo y ver la forma inmediata de solucionarlo, respeta mucho a su público que la va ver y quiere que todo sea perfecto como debe ser, así que la respeto muchísimo y aprendí muchísimo. Con ella aprendí en unas de las giras del 2022 hacer productor prácticamente y vestuarista, y me sentí grandiosamente porque todo esa oportunidad que me dieron en estar a cargo de muchas cosas de un show en Necochea de un escenario súper grande fue increíble, jamás me voy a olvidar de eso, así que se cómo es Fátima hasta estar en todo lo que necesita para sus shows: sobresitos de sal, su agua tónica, su te de gengibre, etc.

-¿Quiénes son tus referentes en el mundo del espectáculo?

Hoy por hoy ya no pienso tanto en trabajar con artistas teatrales, me gustaría trabajar con Lali, Tini, Thalia, Daddy Yankee o trabajar en algún Circo también. Quizás Fátima, de tanto imitar a figuras internacionales e imaginarme que realmente estaba bailando para Thalia por ejemplo, me hizo soñar y pensar a lo grande.

37a03522-b10f-412a-9b1a-2b6d9ca9bd34.jfif

-¿Cómo ha sido esta temporada en Carlos Paz?

Está temporada en Carlos Paz la verdad que muy linda a nivel público, bailarines, somos muy unidos por suerte con los bailarines, con los músicos que son todo lo que esta bien, ellos a parte de ser increíbles músicos nos brindan buenas vibras... Son muy buenos amigos. Así que está temporada es muy bonita gracias a ellos. Por ahí obvio como dije no todo es color rosa pasan cosas como en cualquier laburo supongo pero bueno espero que siempre se puedan solucionar, sino llamo a PrimiciasYa y cuento todo jajaja.

-¿Qué se viene para el resto del año?

Se vienen muchas cosas este 2023 y con esto digo que este año me despido de Fátima Florez después de muchos años al lado de ella, no suelo contar mucho mis proyectos hasta no estar allí, pero solo puedo decir que se me dió un gran oportunidad para trabajar con una gran cantante y también la oportunidad de un crucero por Dubai y parece loco pero tengo muchas ganas de estudiar una carrera universitaria.

0efc0ac5-0881-44e3-9017-5fd9da174a76.jfif

6f8dc18c-d5be-4311-84dd-a7acc843d61a.jfif

NSP_6187.JPG