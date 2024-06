Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos se separaron a cuatro meses de su casamiento

“Yo estoy en la casa de mi madre momentáneamente porque necesité reagruparme con el cariño de mi familia. Carlos está con amigos en La Laguna. Momentáneamente estamos separados”, comentó.

Y amplió: "Esta crisis que hemos vivido a causa de esta falsa denuncia, que hoy ya se sabe que es falsa, pero que nos hizo un daño tremendo, que nos destruyó moralmente y, como pareja, no encontramos manera de protegernos el uno al otro. Terminamos enfrentados entre nosotros, discutiendo, peleándonos”.

Además, reveló cómo fueron sus últimas discusiones con el actor y relató: “‘¿Viste? ¿Por qué no me defendés? ¿Por qué no me defendés a mí? Solo te importa tu nombre, ¿viste?’ Cuando empiezan esas cosas que, en realidad, acá la culpa la tienen los medios, que les divirtió por rating reproducir una mentira absoluta. Ni siquiera les importó saber de quién se trataba esa persona".

Denunciaron a Carlos Perciavalle y su pareja por abuso sexual: los detalles

Este martes en DDM (América TV) dieron a conocer parte del testimonio que figura en la denuncia contra Carlos Perciavalle y su pareja Jimmy Castilhos por abuso sexual. En el programa de Mariana Fabbiani leyeron el relato de la presunta víctima.

"El 18 de marzo del 2024 fui a una reunión de trabajo con los aquí denunciados. Una vez finalizada la reunión laboral, estas personas me invitaron a compartir tiempo de ocio con ellos dos, dirigiéndonos en su vehículo hasta Morón. Durante el viaje, Jimmy Castilhos, que manejaba el vehículo, manifestó que tenía un contacto de alguien que le facilitaría marihuana", comienza diciendo el joven que sufrió este hecho.

"En el habitáculo trasero del auto se encontraba un amigo de ellos llamado Daniel. En la parte trasera del auto también estaba Carlos. Este señor empezó a hablarme al oído diciéndome: 'gordito hoy te partimos el cu...'. Los pendejos me calientan más'", sigue la presunta víctima en la narración que dio a la Justicia.

Después de ir a comprar marihuana, el joven manifiesta -según consta en la causa- que es abordado por la pareja del cómico: "Al sacar mi celular del bolsillo del pantalón, Jimmy, esposo de Carlos, me dice: 'dejá el teléfono pendejo, dejanos curtir el mambo'. Cerca de allí se encontraba una persona en una moto blanca de alta cilindrada. Carlos se dirigió al vendedor y le dio dinero en efectivo, diciéndole: 'si necesito más, te pido, hoy la noche es larga'. Cuando arranca el vehículo, Jimmy se da vuelta y me mete la mano de manera violenta entre mis vestiduras, diciéndome: 'te damos 100 dólares, si te dejas cule... por los tres'".

En el tramo final de su testimonio, la presunta víctima indica que regresan de Morón a Ciudad de Buenos Aires: "Estaba tan nervioso por la situación, que estas personas seguían amenazándome que me iban a dejar a pie. Ahí, Carlos me vuelve a decir: 'Dale put... si a vos te gustan estas cosas, toda la farándula en Uruguay anduvo en ese cuerpo'".