Impactante relato del joven que denunció a Carlos Perciavalle por abuso sexual: "Me duele todo esto"

Luego, Tadeo recordó cómo fue el hecho por el cual realizó su denuncia. "Estábamos yendo a Morón, en un momento, Jimmy compra marihuana y seguimos viaje. Quise sacar el teléfono y me dice: 'no nos cortes el mambo'", describió.

El muchacho mencionó quiénes estaban junto a él en ese vehículo: "Adelante viajaban Jimmy y Carlos, atrás estaba yo y Daniel, un amigo de ellos, que conocí ese mismo día".

En el lapso que estuvo arriba de ese auto, Daniel, el amigo del cómico le decía frases desubicadas. "El amigo de Jimmy me dijo algo que me incomodó", añadió.

En un momento, Tadeo quiso bajarse del rodado, pero se lo prohibieron. "Seguimos viajando, les pido si podía bajar y me dicen que no", señaló. Lo que sucedió después fue que el marido de Carlos lo manoseó: "Jimmy tira su manos hacia atrás y me toca las partes íntimas".

"Tengo un gran cariño por Carlos. Me duele todo esto porque sé cómo lo vive él. Acá la cosa es Jimmy y su amigo. Yo lo denuncié porque él estaba en el momento del hecho y no hizo nada. Quiero llegar a la verdad y que se sepa quién es él, quién es Jimmy", continuó.

Al finalizar, el joven indicó que le gustaría poder conversar con el artista para llegar a un entendimiento, que podría llegar a perdonarlo por su accionar, pero no así a Jimmy. "Estaría dispuesto a hablar con Carlos, pero no con Jimmy. Le diría que salga de ahí", cerró.

Este martes en DDM (América TV) dieron a conocer parte del testimonio que figura en la denuncia contra Carlos Perciavalle y su pareja Jimmy Castilhos por abuso sexual. En el programa de Mariana Fabbiani leyeron el relato de la presunta víctima.

"El 18 de marzo del 2024 fui a una reunión de trabajo con los aquí denunciados. Una vez finalizada la reunión laboral, estas personas me invitaron a compartir tiempo de ocio con ellos dos, dirigiéndonos en su vehículo hasta Morón. Durante el viaje, Jimmy Castilhos, que manejaba el vehículo, manifestó que tenía un contacto de alguien que le facilitaría marihuana", comienza diciendo el joven que sufrió este hecho.

"En el habitáculo trasero del auto se encontraba un amigo de ellos llamado Daniel. En la parte trasera del auto también estaba Carlos. Este señor empezó a hablarme al oído diciéndome: 'gordito hoy te partimos el cu...'. Los pendejos me calientan más'", sigue la presunta víctima en la narración que dio a la Justicia.

Después de ir a comprar marihuana, el joven manifiesta -según consta en la causa- que es abordado por la pareja del cómico: "Al sacar mi celular del bolsillo del pantalón, Jimmy, esposo de Carlos, me dice: 'dejá el teléfono pendejo, dejanos curtir el mambo'. Cerca de allí se encontraba una persona en una moto blanca de alta cilindrada. Carlos se dirigió al vendedor y le dio dinero en efectivo, diciéndole: 'si necesito más, te pido, hoy la noche es larga'. Cuando arranca el vehículo, Jimmy se da vuelta y me mete la mano de manera violenta entre mis vestiduras, diciéndome: 'te damos 100 dólares, si te dejas cule... por los tres'".

En el tramo final de su testimonio, la presunta víctima indica que regresan de Morón a Ciudad de Buenos Aires: "Estaba tan nervioso por la situación, que estas personas seguían amenazándome que me iban a dejar a pie. Ahí, Carlos me vuelve a decir: 'Dale put... si a vos te gustan estas cosas, toda la farándula en Uruguay anduvo en ese cuerpo'".