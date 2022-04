Carmen Barbieri desde Brasil: "Fede se podría haber matado"

"Estoy en el hospital. A Federico le dieron una suite muy grande donde pueden estar los amigos y personas, me recosté un ratito porque me cayó la ficha recién de todo lo que pasó, se podría haber matado. Tengo que agradecerle a Dios que no pasó a mayores. Es de gravedad el tema de su brazo, lo operaron tres horas y encontraron arena, tierra y pasto dentro de la herida", precisó la actriz y conductora.

Y amplió: "No le pudieron arreglar el hueso y tiene clavos. Son dos operaciones. Una de limpieza que ya se le hicieron y ahora esta semana la otra. Lo están acribillando a calmantes y morfina porque los dolores son insoportables".

Sobre la salud de Federico Bal amplió: "Está bien de ánimo, nos tratan muy bien en la clínica. Sofía (Aldrey) se queda a cuidarlo a la noche. Están juntos todo el día, se instaló en la habitación, no fue al hotel. Hay mucho amor. Hacía lo mismo que yo con Santiago, la historia vuelve a repetirse".

"Está todo filmado para Resto del mundo el accidente. Es una fractura expuesta y anoche nos enteramos que se fracturó la nariz también porque tenía los anteojos y el pómulo, fue un accidente grande", cerró Carmen Barbieri.

El tremendo posteo de Federico Bal tras el grave accidente en Brasil

Federico Bal compartió primero una imagen desde la clínica donde asistió de urgencia tras el fuerte impacto que le produjo serias lesiones en su brazo.

El fin de semana, Fede compartió un emotivo posteo en Instagram donde se lo ve ya en la camilla de la clínica y a la espera de la intervención quirúrgica.

"Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película. Estábamos en paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para @restodelmundo13 pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando. Creo q si buscas aventuras estas propenso a que estas cosas puedan pasarte", precisó.

"Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo, muchos golpes por todo el cuerpo, y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a río, para realizar la intervención en el @samaritano.hospital ! La morfina es mi nueva mejor amiga, y me está ayudando a llegar hasta mañana a las 7 de la mañana, para que me realicen la intervención. Es larga y difícil, ya que tienen que reconstruirme todo el ante brazo", precisó Federico Bal.

Y siguió emocionado: "Necesito agradecer a tanta gente… Por empezar a mi productor y amigo Juan Oswald, a Pepi Diez mi camarógrafo y amigo también, a los hermanos Valenzuela, productores generales del programa, a los argentinos en paraty: Nicolas Paniagua, Hernan y su mujer. A Daniel Scioli, Luis Kreckler, Claudio Gutierrez, Pablo Gomez Coto, Laura y toda la Embajada de Argentina en Brasil. También a Universal Assistance y a mi primo Luciano que me consiguió el mejor hospital de Rio, a todo el staff del Hospital Municipal de Paraty y a Oscar que ayudó a mi novia y a mi vieja para que vengan lo antes posible para acompañarme en la intervención".

"Mientras más alto vibras, es cuando mas expuesto estas. Porque en pleno disfrute es cuando te encuentra el diablo. Pero la saque barata. Todo cambia en un segundo. Eso es viajar también y aventurarse a pleno con todo, me encanta y lo voy a seguir haciendo; pero con mas cuidado. Estoy bien, me duele mucho el brazo; tengo fractura expuesta, básicamente el hueso para afuera. Mañana temprano me operan y hay buen panorama, gracias a todos por el apoyo del otro lado, me hacen mucho bien", finalizó su mensaje.