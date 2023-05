Carmen Barbieri fue muy dura al referirse a Jey Mammon: "Vi a un hombre...."

Embed

"Si es verdad o no es verdad... no estoy de acuerdo para nada con lo que pasó. Si es verdad, debe tener una pena. Pero yo digo lo que vi, un hombre destruído", dijo y además se refirió a un cambio de actitud.

Además, remarcó el cambio de actitud que vio en el humorista: "Cuando llegó de España y bajó del avión se hizo el cocorito. Estaba como agrandadito, pero en este último careo con la cámara dijo 'estoy muerto en vida', y le creí, porque esa cara era de un hombre destruído".

“Cuando pasas por una situación así, que te cambia la vida, debes pasar por todos esos sentimientos y emociones juntas. Enojarte, ponerte bien, hablar… o no hacerlo”, dijo Estefi Berardi, panelista del ciclo, y Carmen sumó: “Obvio que sí, recordemos que salió a decir que le iba a hacer juicio a la víctima, a los conductores de los programas, panelistas, etc”.

El terrible audio de Fede Bal cansado de las preguntas de Carmen Barbieri sobre su salud: "¿Qué...?"

Tras hablar de una de sus panelistas más polémicas y ser contundente, Carmen Barbieri sorprendió al aire este viernes en Mañanísima, Ciudad Magazine, al mostrar el audio que le envió Fede Bal, cansado de que le pregunte constantemente sobre su estado de salud.

La conductora contó que su hijo quería verla antes de hacer un viaje y ella le preguntó si estaba bien, lo que motivó la reacción de Fede que se escuchó en el audio.

"Mami. ¿Qué te pasa? ¡Estoy bien de salud, mamá! Te quiero ver, nada más. Voy poco a Buenos Aires, a capital y hoy tengo ganas de verte. La semana que viene tengo un montón de cosas que hacer porque ya el jueves a la mañana viajo", precisó el actor.

Y agregaba en la conversación con su madre: "Te puedo ver la semana que viene también, pero te extraño ¿Qué es lo que te pasa, mami? ¿Querés que te vea la semana que viene? Te veo la semana que viene. Estoy bien de salud, mami. Por Dios. ¿Qué pasa, mamá?".

A lo que Carmen Barbieri explicó entre risas tras exponer la charla desde su celular: "Me contestó hinchado las pelotas. Las madres me van a entender".

"Este chico es un hombre que trabaja mucho, y afuera. Se va un mes o dos meses y lo veo poco. No es que siempre estoy pensando que va a tener cáncer. Pero como insistió en vernos hoy", explicó la conductora.

Y cerró: "Tengo miedo de que no me quiera decir que capaz que tiene, no se siente bien, algo pasa. Me quiere ver sí o sí hoy".