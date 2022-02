Carmen Barbieri sobre la descompostura de Nicole Neumann: "Ojalá esté embarazada"

nicole neumann en Los 8 escalones.jpg Nicole Neumann y Carmen Barbieri son compañeras en Los 8 escalones del millón. Ayer la modelo se descompensó y no pudo terminar de grabar lo que estaba pautado.

E inmediatamente agregó que "En un momento llamó a los asistentes y les dijo "llévenme antes de que me desmaye". Ahí nos quedamos todos, porque fue un momento tenso. Pasaron medio corriendo y después lo vimos al médico. Hubo un rato de espera y después se decidió grabar sin ella".

Y como para detallar más sobre el malestar de Nicole Neumann, conto "Yo me quedé ahí en el estudio, pero mi asistente Penka fue a la zona de los camarines y escuchó lo que decía Nicole en el suyo. Ella decía 'Me siento rara', 'No sé lo que tengo', 'Es un malestar general', 'Nunca tuve una cosa así ni me sentí de esta forma'. Le tuvieron que dar aire, la estabilizaron y la mandaron a la casa", tras lo cual deslizó "Ojalá que esté embarazada, porque ella quiere y porque yo tengo ese fuerte deseo. No sé, me dan ganas. Yo la veo muy enamorada", haciendo referencia a un posible embarazo de su actual pareja, Manu Urcera.

Embed

¿Nicole Neuman podría estar embarazada?

Así, tras escuchar atentamente el relato de Barbieri, Pampito -uno de sus colaboradores del magazine- sumó el dato de que Nicole Neumann ayer "antes de la grabación, durante el mediodía, estuvo en el ginecólogo. Esto es un hecho real".

nicole neumann y manu urcera.jpg Nicole Neumann y Manuel Urcera, están en pareja desde hace varios meses.

Si bien el periodista explicó que ese no es un dato suficiente para confirmar un embarazo, aseguró que es lo que sucedió. Y repasó "Ella hizo la primera grabación como pudo, profesional ella, la segunda no la pudo hacer. Se descompensó, la llevaron a su camarín, la asistieron, la asistió el médico de la productora, tuvieron que darle aire y se fue a su casa".

Recordemos que Nicole Neumann está felizmente de novia desde hace varios meses con el joven piloto Manuel Urcera, y vienen circulando rumores varios sobre la posibilidad de que la modelo vuelva a ser madre en esta nueva apuesta al amor.