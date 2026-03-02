Las fotos del inicio de la temporada 26 de Intrusos con dos sorprendentes y explosivos regresos

"Hermosa gráfica nueva tenemos, divino. Hoy arranca oficialmente la temporada 26 del programa que nunca salió del aire de la televisión argentina", dio el puntapié inicial Lussich.

Además estuvieron acompañados en el panel por Daniel Ambrosino, Paula Varela y Natalie Weber. Por su parte, Marcela Tauro estuvo ausente al primer programa de la nueva temporada debido a un cuadro febril, según explicaron los conductores.

Mirá las fotos del estreno de la temporada número 26 de Intrusos al aire por la pantalla de AméricaTv.

intrusos temporada 26

Cómo fue la presentación de Marcela Baños y Camilo García en sus regresos a Intrusos

Adrián Pallares comentó apenas comenzó el programa: "El secreto mejor guardado, todos nos preguntaban a quién sumábamos. Finalmente le damos la bienvenida una vez más a Intrusos a Marcela Baños".

La conductora tropical se mostró emocionada por el regreso al programa como panelista: "Gracias por convocarme y siempre tenerme en cuenta, los quiero".

Luego, Rodrigo Lussich presentó al otro nuevo integrante del panel: Camilo García: "El otro es un regreso también teníamos muchas ganas que es un socio fundador y nos gustaba. Ha sido parte de Intrusos y en su época revolucionó las notas en la calle y la manera de econtar en el espectáculo, hoy vuelve después de volar por otros aires".

"Tengo juventud acumulada, estoy un poco más joven que antes", dijo entre risas el periodista. "¿Y sabes qué es lo mejor que vas a tener en este retorno? Que no lo vas a tener que soportar a Rial (Jorge)", le comentó picante entre risas Lussich recordando las diferencias que tuvo el periodista con el el anterior conductor del ciclo.