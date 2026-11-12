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ANGUSTIA

El terrible dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino de 12 años: "Nos dejaste devastados"

La cantante de cumbia Gladys La Bomba Tucumana expresó su profunda tristeza por la pérdida de Ian, su sobrino de apenas 12 años.

12 nov 2026, 09:35
El terrible dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino de 12 años: Nos dejaste devastados

El terrible dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino de 12 años: "Nos dejaste devastados"

El terrible dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino de 12 años: Nos dejaste devastados

El terrible dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino de 12 años: "Nos dejaste devastados"

Gladys La Bomba Tucumana está pasando por un momento de absoluto dolor por la muerte de su sobrino Ian, de 12 años. La cantante de cumbia decidió despedirlo con un sentido posteo a través de las redes sociales donde reflejó lo importante que fue en su vida y lo que significó para la familia.

La artista tropical compartió un mensaje a flor de piel desde su cuenta en Instagram donde recibió el afecto de sus seres queridos y fanáticos en medio del triste momento que atraviesa.

"Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar", comenzó Gladys La Bomba Tucumana su desgarrador mensaje.

"Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia", agregó conmovida.

"Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros. Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia", continuó la cantante con absoluto dolor ante la pérdida de su pequeño sobrino.

Y cerró su dolorosa publicación: "Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito. Te ama la tíami ojitos verdes …nos dejaste devastados bebé".

El llanto de Gladys La Bomba Tucumana al recordar a su novio en Gran Hermano

En mayo de 2025, Gladys La Bomba Tucumana pasó por otro muy duro golpe con la muerte de su novio Luciano Ojeda, de 38 años, quien luchó durante mucho tiempo contra una dura enfermedad.

En su paso por la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la artista se quebró al recordarlo: "Yo tuve mi pareja que murió a los 38 años. Acepté la propuesta de venir a la casa de Gran Hermano, porque estaba atravesando un momento, estoy atravesándolo como puedo".

"Hace muy poquito que Luciano me dejó, mi amor, el amor de mi vida, que lo va a ser siempre. Yo me enamoré de grande, de verdad, conocí el amor verdadero, el amor puro, el amor honesto, sincero, sin segundas intenciones, lo conocí de grande", siguió entre lágrimas.

Y agregó: "Me enamoré a los 57 años y acompañé a una persona que estaba enferma, elegí quedarme ahí. Ay, me emociono". Y expresó: "Elegí quedarme con él y acompañarlo hasta el último día de vida que tuvo, estoy acá por eso".

"Me pasó viendo videos, cosas nuestras, tratando de seguir, porque sé que él esté donde esté, querría que yo siga viviendo, siga sonriendo, siga siendo la que fui siempre, siga cantando, porque él amaba que yo cantara, que fuera divertida y alegre como siempre soy", remarcó.

La cantante explicó que aceptó ingresar al reality para poder despejarse tras esa dura pérdida: "Acepté estar acá para ver qué me pasaba, salirme un poco de ese duelo que no termina nunca y que nunca va a terminar, porque va cambiando de estado".

     

 

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Gladys Bomba Tucumana

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