Cata de Gran Hermano 2022 apuntó fuerte contra Ángel de Brito: "Siempre me trata de aburrida y él es..."

En diálogo con PrimiciasYa, Cata lanzó: "Ayer cuando le hacían nota a Coti, ella me nombró y Ángel preguntó '¿Quién es Cata?' y luego dijo 'No conozco a ninguna María Laura'... Ángel siempre dice lo mismo y no es muy gracioso que digamos. Siempre me tildó de aburrida. Él no es de lo más divertido, es muy lento y me resulta mega aburrido".

"Nunca vi un programa de él, no me llama la atención. Si estuvieramos los juntos en televisión, seríamos el dueto del aburrimiento. No me da gracia él y que siempre diga que soy aburrida. Capaz le tendría que mandar una revista de su época, Condorito o la serie de Los 3 chiflados para que se divierta. No sé cuántos años tiene él, capaz tiene mi edad", agregó picante.

Luego comentó: "Una sola vez fui al programa de él cuando salí y estaba Yanina Latorre. Ella es súper inteligente, divina y me encantó cómo me trató. Abordé ahí el tema de la salud de mi hija, de mis proyectos, que para mí son más interesantes y por ahí eso genera un aburrimiento"

"Seré aburrida pero estoy concretando mi proyecto que es la construcción de mi local de peluquería canina, no soy muy boluda que digamos por más que pueda ser aburrida. Estamos invirtiendo platita en eso... Que no salgamos en pantalla no significa que esto no nos haya abierto puertas para trabajar. No saldré en la pantalla pero tendré más futuro con eso. Mi objetivo era este, a mí no me importaba la fama y nada de eso", cerró Cata.

Ángel de Brito

Cata habló de su estado de salud y responsabilizó a Gran Hermano: "Somos descartables"

Cata fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 que logró llegar casi a la mitad de la competencia. Su salida no fue tan polémica como la de otros jugadores, pero la catamarqueña tiene seguidores fieles que la acompañan desde que ingresó a la competencia.

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, comunicó que se encontraba internada. María Laura Álvarez suele ser activa en sus redes sociales para entablar un vínculo con sus seguidores.

"El dolor se va con una sonrisa. Con un poco de suero", escribió en las historias de Instagram con un par de emojis junto a una fotografía. En la imagen se puede observar a María Laura recostada en la camilla recibiendo suero, pero con una gran sonrisa.

Y en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Cata habló por primera vez sobre su estado de salud y responsabilizó a Gran Hermano al realizar duras declaraciones contra el ciclo de Telefe.

"Estoy mejor pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indico la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo", comenzó diciendo la ex GH.

Luego manifestó su tristeza por el desplante que siente que le hacen desde la producción del reality: "Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes... Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido. Tenes que generar puterio y salir a matar o morir para que te den un espacio. Y lamentablemente es asi. Es lo que vende".

"No todos somos iguales, y todos tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere, todos pusimos en juego lo mismo cuando ingresamos a la casa, pero eso no se ve. Hay gente que como participantes nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo", remarcó Cata.

"Nosotros tenemos contrato hasta el final del programa, pero después por dos años es como que dependemos de ellos. Pero somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les serviamos de la mima manera, pero ya no. Y todo esto te afecta, todo afecta a todo", cerró Cata, dolida con el ciclo que conduce Santiago del Moro.