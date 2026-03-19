La aclaración de Florencia Peña al picante mensaje que relacionaron con Emilia Mernes y Tini Stoessel

Y cuando la polémica ya estaba instalada, la actriz eligió la vía más simple: aclarar. Con tono relajado y divertido, respondió a este portal: "Pero a nadie, jajajaj, hablaba de la gente que te dice eso y después dice cualquier cosa. Nadie en particular".

Para despejar cualquier duda, y ante la consulta sobre la vinculación con Emilia y Tini, remató: "No tengo idea, jajajajaja, estoy en otra".

Así, Peña cerró el capítulo y dejó claro que su comentario no tenía destinatario específico, aunque la viralización del clip ya había hecho su trabajo.

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Qué pasó entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Un nuevo capítulo de tensión volvió a sacudir tanto al mundo del espectáculo como al del fútbol, con Emilia Mernes en el centro de la polémica y el grupo de las conocidas “botineras” enfrentado. Entre ellas también se incluye a Tini Stoessel, por su relación con Rodrigo de Paul, según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

El conflicto tomó fuerza cuando la conductora de América TV expuso una historia que hasta ahora se mantenía oculta: una interna que habría surgido durante la celebración privada de la Selección Argentina tras consagrarse campeona en el Mundial de Qatar. “Las botineras detestan a Emilia”, lanzó sin vueltas.

De acuerdo con la información que compartió, todo se habría originado en un festejo íntimo organizado para los jugadores, donde se reunieron con sus familias y parejas para disfrutar del logro. “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, explicó al dar contexto.

Sin embargo, la presencia de la cantante no habría sido bien recibida por las esposas y novias de los futbolistas. “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, detalló.

Lejos de dejar el tema allí, Latorre profundizó en los motivos del rechazo que se habría generado en ese entorno cerrado. “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar”, enumeró al describir las críticas que circularon entre las presentes.

Yanina fue categórica al recrear la escena que, según ella, encendió la polémica. “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa con el estilista robado... Y claro, no gustó. Como que no estaba en una actitud de abrazo, 'te quiero y te grito ¡Argentina!... Estaba [en su estilo] Emilia Mernes”, remató sin filtro. Además, aseguró que una de las mujeres del plantel le confesó: “A mí no me gustó la actitud que tuvo cuando llegó”.