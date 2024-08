Catalina Gorostidi habló de su cruce con Alfa cuando entró a Gran Hermano: "Me hostigaba todo el tiempo"

“Nunca sufrí mucho el hate. Tuve muchísimo por los fans de Furia (Scaglione), pero el tema ahora es Alfa. Sobre Furia, a mí el tiempo me dio la razón porque dije que iba a ser complicado trabajar con ella y terminó siendo así”, remarcó.

"¿Con Alfa qué pasó?", le preguntó la conductora Flor de la V. “Yo con Alfa me peleé afuera de la casa por una pavada de la tribuna", contó Catalina.

Sin embargo, el conflicto empeoró cuando Gorostidi entró en el repechaje del reality y luego lo hizo Alfa. “No es lo mismo estar afuera. Cuando lo vi entrar a la casa, sentí pánico. Era un hostigamiento constante que no se veía en la televisión. Agradezco que solo estuvo dos días. Ya sé que Alfa va a desmentir esto, pero no me importa, no le tengo miedo”, aseguró.

"Yo iba todos los días con Gran Hermano y le decía que por favor se vaya él o me iba a ir yo. Yo no hablaba con él, todos lo evitamos menos Furia. Eran Furia y Alfa por un lado, y después todos los demás estaban conmigo porque me veían mal", sumó la exjugadora.

Luego, opinó que la complicidad que tuvo Furia con Alfa le sirvió para darse cuenta cómo era su examiga en realidad. “Gracias a Alfa me di cuenta lo que era Furia. Lo único bueno que me dio Alfa es que me mostró cómo es Furia. Es una mina que no le importaba nada. Es una mina que por algo se encontraba tan sola en la vida", sostuvo.

Embed "Alfa me hostigaba todo el tiempo dentro de la casa".

"Tuve ataques de ansiedad".



Cc @intrusos

" />

La drástica decisión de Catalina de Gran Hermano en medio de la feroz pelea con Alfa: "Vivo llorando"

En los últimos días se desató una tremenda guerra entre ex participantes del reality Gran Hermano. Ellos son: Catalina Gorostidi, Walter Alfa Santiago y Joel Ojeda.

Ante las críticas del hombre de Zona Norte a la flamante pareja que nació tras la finalización del exitoso programa, Joel Ojeda le contestó de manera picante con un mensaje desde la red social X.

“Alfa ocupate de las nenas de 20 con las que salís que de mi relación con Cata me ocupo yo”, tiró picante el azafato ante los comentarios públicos de Alfa.

En este sentido, ante el clima de absoluta tensión que hay con Alfa, Catalina Gorostidi tomó una fuerte decisión en cuanto a su futuro en el streaming Se Picó, donde también trabaja su enemigo.

catalina gorostidi.jpg

Fede Bongiorno contó en El ejército de la Mañana que la médica pediatra no quiere compartir más ámbito laboral con Alfa. "Cata va a dejar oficialmente Se Picó. Me lo confirmó y me dijo que se va a despedir en el próximo programa", detalló el periodista.

Y amplió al respecto: "Hablé con ella, me aclaró que las cosas no quedaron bien. Es más, me dijo que Alfa era un sor... con ella y voy a leer sus palabras textuales: 'así como en la casa, me perseguía para insultarme, siguió afuera. Vivía llorando en la puerta del streaming. Estoy harta, me voy con ataques de pánico por sus malos tratos. Es fuerte'".

Luego de contar de la decisión que tomó Catalina para evitar seguir cruzándose con Alfa, Fede Bongiorno dio su punto de vista del tema: "La relación nunca fue buena, se notaba al aire. Nunca los vi cruzarse más allá del programa pero Cata no es una santa. Ella tiene un temperamento especial y después de los audios que trascendieron ayer en los que los dos se dijeron de todo, era obvio que no iban a poder sostener una relación laboral".