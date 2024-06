Categórico mensaje de Lali Espósito por una versión que aseguraba que se iría del país tras la aprobación de la Ley Bases

“Amo demasiado a mi país y me duele mucho lo que está pasando y si se aprueba la ley bases no me va a quedar otra opción que irme a vivir a Miami”, comienzo el posteo adjudicado a la actriz, que agrega: “Me duele en el alma, pero no puedo ser parte de todo esto. Las minorías y las mujeres estamos en peligro con este gobierno, nos están oprimiendo más que nunca”. En tanto, hacia el final sentenciaba: “Todos los días nos perdemos derechos, ojalá que todo cambie, me duele mi país. El patriarcado y el capitalismo nos están matando”.

Desmentida Lali Espósito por Ley Bases.jpg

Claramente las repercusiones fueron inmediatas y los comentarios, de todo tipo: algunos criticándola y otros tantos defendiéndola. Y si bien el fandom de Espósito les aseguraba a los internautas que esa información era falsa, fácilmente comprobable con tan sólo mirar las Instagram Stories de Lali, muchos siguieron creyendo la fake news.

Claro que al llegar a oídos de la argentina, no hizo más que desmentirlo a pura ironía a fin de bajarle el tono al asunto. De esta manera, la propia Lali irrumpió en la red social X, donde tiene casi 7.5 millones de seguidores, en la que escribió: “Lo que más me jode es que usen esa letra que yo jamás elegiría”.

Pero la cosa no quedó allí, porque sus seguidoras sumaron burlones comentarios al falso posteo, al asegurar que “además tiene bien puestos los puntos y comas, vos jamás harías eso”, en clara referencia a las aclaraciones de Lali en muchos de sus posteos, o "El impacto que tenés me impresiona. Unos cuantos se cuelgan de vos para tener algo de atención. Está de moda usarte para pegar una nota”.

Lali Espósito demiente ley bases en TW.jpg

Lali Espósito se refirió a los rumores de crisis con Pedro Rosemblat y fue categórica: "A veces..."

Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su romance en febrero de este año, pero en las ultimas semanas comenzaron a circular rumores acerca de una crisis en la pareja.

Si bien la cantante se encargó de desmentir dichas versiones a través de sus redes sociales, este a fines del mes de mayo habló por primera vez ante las cámaras y se mostró muy enamorada del streamer.

Lali Esposito Pedro Rosemblat

Mientras llegaban juntos al estreno de una obra teatral, Lali fue abordada por las cámaras de Intrusos (América) y aseguró: “Estamos bien, son boludeces, ¿qué va a ser? A veces sucede que dicen algo que no es, pero no pasa nada”.

Luego el cronista le consultó si relacionaba los rumores con una campaña de hate y la artista negó dicha posibilidad. "¿Qué hate? Yo me siento muy querida. Un saludo para todos los que piensen eso”, expresó.

Por último, dejó en claro que el amor estaba intacto entre ambos y concluyó: “Re enamorada, tenemos un montón de planes pero imagínate que no los voy a contar”.