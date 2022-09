Catherine Fulop habló sobre el picante comentario de Santiago del Moro tras su renuncia a la radio

"El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá... y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”, dijo.

Al ver una nota sobre el conflicto en Twitter, Santiago aclaró: "Todo esto es cualquier cosa, Cathy se fue unos meses y el otro día pasó porque sigue siendo parte del programa y de la familia radial. Volverá cuando quiera, la amamos siempre cachapa", desmintiendo la información de que con Cathy estaría todo mal.

TW Santi del Moro por saluda Cathy Fulop.jpg

Catherine Fulop: "Me da mucha pena que Santi tenga que estar aclarando estas cosas"

Y además, en diálogo con PrimiciasYa, Fulop también se refirió al comentario de Del Moro: "Nada de enojo, nada que ver. En el programa a veces tenemos un humor que a veces nos metemos con el otro. El otro día fui a la fiesta de la radio, de 8 a 12, y cuando me senté empezamos hablar y Santi me dijo 'acá novengas como entrevistada porque no nos interesa qué fue lo que hiciste'... Nosotros tenemos una confianza que podemos decirnos cosas con humor, entre nosotros nos cargamos y es parte del humor que tiene el programa. Nunca nos ofendemos de cada cosas que nos decimos. Y ahora que vino Eliana, Santi volvió con ese mismo humor".

Luego agregó: "Yo trabajé con ellos dos años y medio con un buen sueldo y yo me quedé feliz con mi paso por ese programa. Es un programa que hace historia en la radio porque es muy existoso y está hace mucho tiempo al aire".

"Me da mucha pena que Santi tenga que estar aclarando estas cosas, yo estoy muy agradecida a él y a toda la radio por la linda experiencia. Es algo que repetiría pero no levantándome a las 4 de la mañana (risas). Los amó a todos, a los intengrantes del porgrama, a los productores y operadores. Espero que cuando hagan una renunión me inviten sino ahi sí me voy a enojar de verdad (risas)", cerró Catherine Fulop.