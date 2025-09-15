Un amigo de Thiago Medina contó la charla que tuvieron antes del accidente y si tenía miedo de manejar motos

"Thiago tiene experiencia manejando. Es una moto grande, pero él sabe cómo controlarla. No creo que haya sido algo que no pudiera manejar. Thiago no toma alcohol, y menos si va a conducir. Hemos charlado muchas veces sobre los cuidados al andar en moto o en bicicleta, de estar atentos al entorno, pero nunca manifestó tener miedo", añadió sobre las charlas que solían tener.

"Thiago no es una persona temerosa, lo quiere mucha gente, tiene un corazón enorme. Siempre se maneja con responsabilidad", afirmó Dasty.

El artista relató que suelen tener conversaciones íntimas: "Hablamos el día anterior. Como ya se sabe, estamos trabajando en proyectos musicales. Él por su lado, yo por el mío, y también hicimos una colaboración juntos... Nos juntamos a comer. Quedamos en vernos el fin de semana porque yo estaba atravesando un momento complicado a nivel personal. Me dijo 'venite', pero por compromisos no pude ir. Ese día no hablamos, pero sí el anterior".

"Thiago está en un gran momento musical y con planes de nuevos lanzamientos. Era una etapa muy importante. Estaba armando proyectos, como abrir una verdulería y otro relacionado con telefonía. Siempre con ganas de salir adelante", relató.

Sobre su relación con Daniela Celis, señaló: "No lo notaba triste. Ellos decidieron distanciarse porque no estaban bien como pareja y prefirieron enfocarse en las nenas. Él estaba dolido por la separación, pero feliz de poder estar presente para sus hijas. Fue una decisión madura. No lo veía abatido por eso, lo veía entusiasmado con sus hijas y sus planes".

"Daniela está muy cerca, al igual que la familia. Están muy afectados, pero se mantienen unidos", concluyó.

¿Qué dijo Camila Deniz sobre el estado de su hermano, Thiago Medina, luego del accidente?

A casi tres días del accidente que sufrió Thiago Medina (22) en el partido de Moreno, su hermana Camilota se refirió al delicado estado de salud del joven, quien continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras el siniestro con su motocicleta.

El ex participante de Gran Hermano colisionó con un automóvil y fue trasladado de urgencia al centro médico. Presenta fracturas desde la cuarta hasta la novena costilla, además de una lesión en la clavícula; también sufrió perforaciones en el pulmón y el hígado. Los médicos le realizaron un drenaje por un derrame interno y debieron extirparle el bazo.

“Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría”, expresó su hermana en comunicación telefónica con Buen Telefe.

En relación a los rumores y las imágenes erróneas que circularon durante el fin de semana, Camilota aclaró: “Lo único que quiero aclarar es que circula información falsa. La única verdad va a salir de nuestra familia: de Dani, del papá de Thiago o de mí”.

“Estamos viviendo algo que nunca esperamos”, comentó la joven, quien también publicó en sus redes sociales que se ofrece como influencer para promocionar marcas, ya que necesita generar ingresos extra para afrontar el difícil momento que atraviesan.

Con esperanza, sumó: “Le pido a la gente que nos acompañe con oraciones. Estamos atravesando una situación complicada. Además, Dani está con las bebés y estamos a mil. Queremos agradecer a todos los que se acercaron”.

En ese marco, el conductor del noticiero de Telefe le preguntó: “¿Pudieron hablar con el conductor del auto con el que chocó?”

A lo que Camila respondió con firmeza: “En este momento eso no importa. Lo único importante es la salud de mi hermano. No sé nada de eso… Nosotros estamos todos unidos, pero no es nada fácil… En el hospital nadie se puede quedar con él”.