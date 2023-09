Cathy Fulop quebró en llanto en La Peña de Morfi con una carta de su mamá: "Aún no olvido..."

“Mi muy querida Cathyta bella. La siguiente es para que recibas unas letritas de mis deseos. Aún no olvido los días de Punta Cana, fueron días maravillosos. El tenerte tan cerca después de años sin verte (todos esos años te extrañé mucho) y la sorpresa que me tenías preparada de mis dos nietas, Ori y Tizy. ¡Qué alegría me dio el abrazarlas y tenerlas tan cerquita de mí! De corazón, te doy las gracias”, leyó Cleo en el tape.

“Bueno, Cathyta bella, ya voy terminando estas letritas que te hago con tanto amor. Dale de mi parte besitos a mi Ovita. Que todos los proyectos sean bella realidad. Dios te bendiga. Hasta pronto. Te re amo, mamá Cleo”, cerró.

Con lágrimas en los ojos, Cathy expresó: “¡Qué fuerte! Es muy fuerte... Mi mamá ha sido una mujer muy generosa. Yo acá tuve otra mamá que se llamó Bety Sabatini. Y mi mamá fue tan generosa que dejó que ella también fuera mi mamá. Porque Bety me acompañó con la crianza de mis hijas. Y mi mamá venía y compartía, la amaba a Bety. Y, entre ellas dos, hicieron una llave increíble y me contuvieron como persona, como mujer, como madre, como amiga, como hermana... Las dos, de verdad, fueron dos madrazas”.

“El tenerla lejos y saber que está tan grande. Ella vive en un país que está complicado. Está difícil económicamente para los venezolanos. Y ojalá pueda salir adelante. Y mis hermanos también”, detalló la mujer de Ova Sabatini.

Ahí, la actriz opinó de la situación socioeconómica de su país de origen: “Hasta yo misma ya no la entiendo. Yo ya no entiendo qué es lo que pasa. Lo único que entiendo, es cómo está mi familia. Y lo que pasó con nosotros. Vivir en no sé si decir un desgobierno o un gobierno populista, porque no sé cómo llamarlo hoy, pero ellos desmembraron las familias venezolanas. Nos desmembraron como cuando rasgás una camisa. Y así quedamos, con todos los pedazos regados por todo el mundo. Todos rotos y tratando de echar para adelante para poder, en algún momento, volver a visitarnos y volver a reencontrarnos"

"Cuando tu dices: ‘Me robaron mi país’. Porque ahora Venezuela tendrá sus cosas buenas o malas, yo tengo muchos años que no voy y tengo mis motivos. Pero espero regresar porque sé que hay mucha gente que me quiere y, seguramente, pronto estaré por ahí. Porque mi mamá está grande y a mí me gustaría compañarla”, concluyó Cathy.

La llamativa reacción de Jésica Cirio al enterarse de la incorporación de Diego Leuco en La Peña de Morfi

Jésica Cirio dio este martes una entrevista a Socios del Espectáculo (El Trece) y la panelista Mariana Brey sorprendió a la modelo con la primicia de que Diego Leuco fue elegido para coconducir La Peña de Morfi (Telefe).

Antes de enterarse de la incorporación de Leuco, la conductora habló del programa: "Sé lo mismo que saben ustedes. La Peña seguirá así hasta fin de año. Para mí es un programa que me da mucho placer hacer, es un programa donde trabaja muchísima gente. Somos un equipo en el que todos somos como familia. Y es un programa donde se sigue manteniendo en pie a nuestros artistas argentinos y a nuestros músicos”.

“Para mí es un programa que amo desde lo profundo de mi corazón y es un legado de una persona que yo quería mucho, que era mi amigo y que para mí, hasta donde tenga que estar, voy a estar feliz”, agregó.

Ahí, Brey lanzó: “Ya que te tenemos aprovecho para preguntarte por si escuchaste, te lo comunicaron o te lo estarán por comunicar, por la posibilidad de que sea Diego Leuco quien conduzca La Peña”.

“No sé aún nada, me estás dando vos la información”, dijo entre sorprendida e incómoda. “Realmente no sé quién será porque se hablaron de tantos nombres… Se hablaron de muchos nombres que capaz ahora tengo un mensaje y me lo confirman”, cerró la conductora.