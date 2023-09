Diego Leuco debutó en La Peña de Morfi y bailó al ritmo de Callejero Fino

“Estoy muy contento de estar acá y esperamos estar a la altura. Lo primero que me dijeron en la reunión de producción fue ‘este programa no entra’”, señaló Leuco, divertido al inicio del ciclo con Jésica Cirio a su lado.

Luego, presentaron los músicos que iban a estar y sorprendió cuando se movió al ritmo de Callejero Fino, el artista de RKT. “¡Pará! ¡Pará!”, se sorprendió la coconductora al verlo tirar unos pasos. “¡Mirá cómo se mueve!”, arrojó Ariel Rodríguez, el periodista deportivo del ciclo, al ver el baile de Leuco.

La llamativa reacción de Jésica Cirio al enterarse de la incorporación de Diego Leuco en La Peña de Morfi

Jésica Cirio dio este martes una entrevista a Socios del Espectáculo (El Trece) y la panelista Mariana Brey sorprendió a la modelo con la primicia de que Diego Leuco fue elegido para coconducir La Peña de Morfi (Telefe).

Antes de enterarse de la incorporación de Leuco, la conductora habló del programa: "Sé lo mismo que saben ustedes. La Peña seguirá así hasta fin de año. Para mí es un programa que me da mucho placer hacer, es un programa donde trabaja muchísima gente. Somos un equipo en el que todos somos como familia. Y es un programa donde se sigue manteniendo en pie a nuestros artistas argentinos y a nuestros músicos”.

“Para mí es un programa que amo desde lo profundo de mi corazón y es un legado de una persona que yo quería mucho, que era mi amigo y que para mí, hasta donde tenga que estar, voy a estar feliz”, agregó.

Ahí, Brey lanzó: “Ya que te tenemos aprovecho para preguntarte por si escuchaste, te lo comunicaron o te lo estarán por comunicar, por la posibilidad de que sea Diego Leuco quien conduzca La Peña”.

“No sé aún nada, me estás dando vos la información”, dijo entre sorprendida e incómoda. “Realmente no sé quién será porque se hablaron de tantos nombres… Se hablaron de muchos nombres que capaz ahora tengo un mensaje y me lo confirman”, cerró la conductora.