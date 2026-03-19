Catr7el y Paco Amoroso en Gran Hermano: el picante palito sobre la guerra entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

"Siempre quise hacer esto", dijo primero el músico al ingresar al confesionario. Y luego, ya los dos sentados en el sillón, disparó de manera directa con humor: “Quiero nominar a Tini y Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado”.

Y siguió metiéndose en el conflicto que involucra a las dos cantantes: “Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra, sí a la paz".

"Con la música no. Basta, chicas, me tienen cansado. Unas pesadas”, cerró con firmeza Catr7el, en su sorpresivo discurso que como era de esperar tuvo impacto en las redes sociales al mencionar a Tini Stoessel y Emilia Mernes en la famosa casa y pedir tranquilidad a su colegas.

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El inesperado gesto que dejó a los fanáticos de Tini Stoessel y Emilia Mernes en shock

En las últimas horas se dio un gesto desde la virtualidad que confirma la distancia y la tensión entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, ya que las cuentas de Instagram suelen hablar -y mucho- en estos casos con pequeñas acciones.

Las millones de seguidores que cuentan ambas en dicha red social se vieron consternados al darse cuenta que Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes, mientras que la novia de Duki por el momento la sigue a ella.

Los rumores de quiebre en la relación entre las artistas sobrevolaban desde hace tiempo en el ambiente musical ante versiones que indicaban roces por sacarse bailarines e integrantes del staff y también se suma a que Tini es gran amiga de María Becerra, con quien Emilia no tiene la mejor de la ondas.

Incluso Tini Stoessel fue una de las invitadas especiales a una de las funciones de la quilmeña en el estadio de River, lo que reafirma la gran amistad que tienen.

Pese a la cordialidad que matienen en público sin entrar en conflicto con declaraciones cruzadas o exponer la rispidez, lo concreto es que este gesto desde las redes confirma el quiebre de la amistad que alguna vez tuvieron.

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