El nuevo ataque de furia de Cecilia Milone frente a la prensa: el video

"No es no en todo. Respetemos. No quiero hacer móviles", atinó a argumentar frente a los cronistas quienes cuando apenas le habían consultado si estaba enamorada mientras ella estaba refugiada al lado de Pepe Cibrián y Nora Cárpena, una de las actrices de la obra de la que en principio ella iba a formar parte pero se bajó al no gustarle el papel, por lo que fue convocada María Fernanda Callejón para reemplazar su personaje.

Cecilia Milone 2

Claro que sus amigos salieron en su rescate cuando Cárpena le propuso posar los tres juntos, dejando así a la innumerable cantidad de medios presentes allí sin hacer declaración alguna, a pesar de haber asistido a un evento organizado precisamente para ese fin, algo que Milone sabe perfectamente.

Vale señalar que el elenco de Viuda e Hijas que se presenta en el Multitabarís, además de Nora Cárpena y María Fernanda Callejón, se completa con María Valenzuela y Sofía Gala Castiglione.

Cecilia Milone, Pepe Cibrián y Nora Cárpena

Cómo fue el secreto romance de Cecilia Milone con Chico Novarro

El vínculo entre Cecilia Milone y Chico Novarro estuvo atravesado por la intensidad, el hermetismo y una fuerte carga de pasión. Para la actriz y cantante, aquel romance fue mucho más que un capítulo de su vida: lo definió como su gran amor. Sin embargo, las circunstancias hicieron que ambos se distanciaran durante más de una década, sin mantener contacto alguno.

Recién en 2023, cuando el músico atravesaba un delicado cuadro de salud y permanecía internado, Milone intentó acercarse para recomponer el lazo y pedir perdón. No llegó a tiempo: Novarro se encontraba en sus últimos días y poco después falleció en agosto de ese año.

Seis meses más tarde, la artista tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con Nito Artaza, formalizando el pedido de divorcio. En ese marco, reconoció públicamente el peso que había tenido en su vida aquella relación con Novarro, marcada por silencios prolongados y sentimientos que nunca se apagaron.

Chico Novarro y Cecilia Milone

Milone contó también que, tras once años sin cruzar palabra, en julio de 2023 decidió escribirle un mensaje luego de despertar sobresaltada por un sueño en el que él aparecía. Ese gesto derivó en una conversación breve pero cargada de emoción. A través de ese intercambio pudo transmitirle su arrepentimiento y el dolor por haberle “cerrado el corazón” en el pasado. Fue un reencuentro virtual que, aunque tardío, le permitió expresar lo que guardaba en silencio.

En varias entrevistas posteriores, Cecilia Milone confesó sentirse “la viuda” de Chico Novarro en un plano espiritual, porque para ella fue el amor más auténtico de su vida. Sus declaraciones, así como los poemas y homenajes que compartió en su memoria, generaron incomodidad en el entorno familiar del cantante, que recuerda que en sus últimos años él estuvo acompañado por su última esposa.

Así, aquel romance vivido en secreto dejó una huella indeleble en Cecilia Milone. Aunque la distancia y los años los mantuvieron apartados, la intensidad de ese sentimiento se mantuvo intacta y terminó influyendo en decisiones trascendentales de su presente.