Ángel de Brito confirmó la separación de dos actores: "Es un caso tóxico"

"Es una pareja de mucho tiempo, que arrancó en la clandestinidad, y después oficializaron y se casaron. Acá contamos los rumores de separación hace un tiempo, pero lo negaron. Pero ahora estaría al borde de terminarse todo. Aparentemente, él no se anima a firmar el divorcio. Pero está todo podrido, está roto", detalló.

"Los que están al borde de la separación nuevamente y divorcio son Nito Artaza y Cecilia Milone. Otra vez", anunció Ángel. "Como decíamos recién con Yanina (Latorre) estuvo sola en los Martín Fierro de la Moda. La vimos el sábado ahí, divina, elegante. Es una de las minas más talentosas, y Nito es super talentoso. Él está preparando su temporada", detalló.

Acto seguido, Pepe Ochoa opinó: "Igual, hay que ver qué pasa a partir de ahora con el tema del divorcio. Porque ellos fueron dupla teatral durante mucho tiempo. Y podría pasar en algún punto que empiecen a buscar cosas como lo que pasó con Norberto (Marcos) y Fátima (Florez)".

"Ella, ahora, con Drácula facturó un montón sola", señaló Maite Peñoñori. "Eso es aparte. Durante mucho tiempo ellos tuvieron espectáculos juntos donde ponían la plata juntos", destacó Ochoa. Yanina Latorre, en tanto, consideró: "Por ahí, porque Fátima no se involucraba en la parte económica y no estaba ordenada, pero por ahí los dos están involucrados, o por ahí no hay un problema de este tipo".

Nito Artaza y Cecilia Milone, separados: se filtró el escandaloso motivo

Hace unos días, el periodista Ángel de Brito reveló desde LAM (América TV) la nueva crisis y separación de Nito Artaza y Cecilia Milone. “Yo les voy a confirmar porque Nito lo desmintió en todas partes, pero él y Cecilia Milone están separados”, anunció el periodista el viernes pasado.

“A mí me cuentan que Nito se siente, no sé si usar esta palabra, agobiado en la relación -obviamente, está con lo político, el teatro y mil cosas- y Cecilia se siente, no quiero decir ‘abandonada’, pero como desplazada por todas las ocupaciones de Nito”, detalló por entonces de Brito sobre las razones de la actual crisis y separación de la actriz y el humorista.

Ceciclia Milone habría pescado en una a Nito Artaza - captura Socios del espectáculo.jpg

Pero en las últimas horas fue Rodrigo Lussich desde Socios del espectáculo (El Trece) quien sumó un nuevo y escandaloso motivo como el determinante que habría desencadenado la ruptura de la pareja. "Estamos en condiciones de afirmar que Cecilia Milone y Nito Artaza no están separados, están recontra separados”, lanzó el periodista uruguayo.

E inmediatamente agregó punzante: “Y ella lo habría pescado en una, me dicen ese textual de una fuente inobjetable que me escribe mientras estábamos al aire”, para revelar el que sería el motivo puntual que los habría sumergido en una profunda crisis matrimonial.