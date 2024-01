Celeste Cid abrió su corazón y reveló que sufrió bullying por su cuerpo

Acto seguido, Celeste reveló cómo llevaba las opiniones ajenas. “Cuando dejé de fumar subí 9 kilos, un familiar muy directo me dijo ‘¿por qué engordaste tanto así? ¿no te podés cuidar?’", comenzó contando la actriz.

Y agregó contundente: "Le dije que su comentario me dolía, que estaba en un proceso, que si alguien no pide opinión no hace falta dar opinión”.

celeste cid historia.jpg

Los durísimos posteos de Celeste Cid tras la inesperada separación de Abril Sosa: "Manchaste todo con..."

Desde abril pasado, y durante algunos meses, Celeste Cid vivió un intenso romance con el músico Abril Sosa, hasta llegaron a comprometerse a la luz de la luna y todo. Pero de repente, la relación terminó intempestivamente hace menos de un mes.

Así las cosas, la actriz y el baterista de Catupecu Machu no sólo dejaron de seguirse en Instagram, sino que también eliminaron todos los románticos posteos conjuntos donde hasta habían mostrado su compromiso a la luz de la luna durante el invierno, entre otros.

Embed

En tanto, en las últimas horas Celeste compartió un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, que habla de un gran desilusión sentimental. “Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, se escucha en una Instagram Storie.

Asimismo, horas después Celeste Cid sumó otros posteos que, al igual que la canción, dejan entrever su estado anímico. "Sanar, reconciliarse con la realidad" define la siguiente storie de la actriz, así como una siguiente explicó qué significa que Venus esté en Sagitario, su signo zodiacal: "Un milagro no es volar por el aire o caminar en el agua, sino solo exsitir y caminar por la tierra".