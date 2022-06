Chanchi Estévez cumplió su palabra y se fue de El hotel de los famosos

“Bronca, qué sé yo, es un juego, ustedes saben lo que tienen que hacer”, dijo Sabrina Carballo ya consumada su eliminación.

“Fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos, yo abandono el certamen”, intervino Chanchi Estévez.

“A ustedes dos muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, a todos, me llevo un cariño muy grande, pero yo me voy del certamen”, agregó el ex futbolista a modo de despedida.

Y sobre su firme postura de irse, Estévez remarcó frente a cámara: “Esta es mi manera de reivindicarme con ella”. El ex futbolista se fue despidiendo con un abrazo y palabras a cada uno de sus compañeros.

La terrible sanción de Chanchi Estévez por indisciplina en el Hotel de los famosos

Chanchi Estévez tuvo una reacción desubicada con Gabriel Oliveri. El participante le tiró un huevo al gerente y por este motivo decidieron darle un castigo ejemplar en el Hotel de los famosos, El Trece.

Desde el reality, en plena gala, le comunicaron que la sanción iba a ser que el participante siga formando parte del staff durante una semana más.

“Quiero tomar esta medida de manera ejemplificadora en el ámbito que sucedió. No me interesa que la sanción sea a nivel juego o cosas que están más allá de mi alcance. Me parece que la medida, en mi caso, tiene que ser específicamente en el ámbito del hotel, del servicio y del trabajo”, indicó Oliveri.

“Mi decisión es que la semana que viene, durante toda la semana, siga siendo staff, para seguir trabajando juntos, aprendiendo sobre el respeto, confianza y seguir creciendo de los dos lados”, indicó el gerente.