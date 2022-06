La terrible sanción de Chanchi Estévez por indisciplina en el Hotel de los famosos

“Quiero tomar esta medida de manera ejemplificadora en el ámbito que sucedió. No me interesa que la sanción sea a nivel juego o cosas que están más allá de mi alcance. Me parece que la medida, en mi caso, tiene que ser específicamente en el ámbito del hotel, del servicio y del trabajo”, indicó Oliveri.

“Mi decisión es que la semana que viene, durante toda la semana, siga siendo staff, para seguir trabajando juntos, aprendiendo sobre el respeto, confianza y seguir creciendo de los dos lados”, indicó el gerente.

Alex Caniggia, uno de sus rivales, celebró el castigo: “¡Ahí tenés, te re cabió! Te hacés el chistoso, te hacés el gracioso”.

“Dos semanas anteriores, saben que elegimos al mejor staff, y hoy estábamos listos para hacer lo mismo, porque seguimos viendo progreso. Lamentablemente, esta situación ha generado que se transforme en esta sanción y que Chanchi Estévez sea toda la semana que viene staff nuevamente”, concluyó Gabriel.

El video de la furiosa pelea entre Alex Canigga y Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

Anunciada desde hace un par de semanas por los programas satelitales de El hotel de los famosos, finalmente en la noche del lunes salió al aire la tremenda pelea entre Alex Caniggia y Chanchi Estévez por la que casi se van a las manos, por el terrible empujón que el ex futbolista le pegó a Locho Loccisano durante el desafío de la H.

Sucede que mientras Sabrina Carballo y Lissa Vera disputaban el desafío para definir la nueva eliminada de la competencia, el vapuleado Locho alentaba a su compañera de Los sanguinarios -la ex Bandana-, cuando la cabeza de La familia lo tomó a mal entendiendo que le daba indicaciones de cómo cumplir más rápidamente la etapa del juego en la que debían serruchar una varilla, por lo que le pegó un fuerte empujón y Alex Caniggia reaccionó defendiendo a su secuaz.

“No se dan instrucciones”, gritó Chanchi Estévez, al tiempo que Alex Caniggia reaccionó respondiendo la agresión a su compañero: “¡Gato! ¡Gato! ¡No lo toques, gato! ¿Qué lo tocás? ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocás, Gato, eh?”, mientras todos se pararon en la tribuna. Y una vez más, Martín Salwe metió su cuota de maldad empujándolos desde lo alto de la tarima, pudiendo haber generado un accidente de gravedad.

La realidad es que la producción de El hotel de los famosos (El Trece) intervino para calmar la aguas mientras terminaba el juego de la H, y luego Estévez minimizó la situación asegurando que como Locho no lo escuchaba al decirle que no de instrucciones, entonces lo empujó un poco por lo que"Alex saltó como justiciero y casi nos vamos a las manos, pero no pasó nada. Fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego”, intentó justificar su accionar Chanchi Estévez.