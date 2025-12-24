El ambicioso plan de Marixa Balli: de comprar una casa a construir un hotel

"La idea siempre es apoyar al inversor, brindar el acompañamiento desde el Municipio para que pueda avanzar con su inversión que va a significar recursos para el pueblo en generación de puestos de trabajo", explicó Ramírez dejando en claro que se hará la posible para acompañar esa inversión de la ex vedette en busca de generar turismo.

A principios de año, Marixa Balli grabó un video desde sus redes sociales dando la novedad de que adquirió una propiedad Concepción del Yaguareté Corá, Corrientes, y se mostraba entusiasmada con las remodadelaciones que haría en el terreno.

"Vine a visitar a las plantitas que planté el otro día, corrigieron el cable de la luz...", expresaba con emoción la panelista dejando en claro su interés por los espacios verdes, la jardinería y chequeando cómo iban quedando las reformas.

marixa balli casa corrientes

La confirmación de Verónica Lozano sobre Marixa Balli

En diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv), Verónica Lozano confirmó la incorporación de Marixa Balli a su programa en Telefe, Cortá por Lozano, y dio la fecha en que se sumará a su equipo.

Además, planteó dudas sobre el futuro de Vicky Xipolitakis en su ciclo ante otras opciones laborales que tendría de cara al Mundial de fútbol 2026, ya que se rumoreó que ante la incorporación de Marixa, Vicky perdería su lugar en el programa.

"No está ya seguro si sale Vicky, tiene opciones para ir al Mundial. Sí es cierto que entra Marixa en febrero. Vicky es muy rendidora, es una excelente compañera, pero también sé que el canal tiene otros proyectos para ella", comentó la conductora consultada desde el ciclo de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre las versiones sobre el futuro televisivo de Xipolitakis y Balli.

Y en cuanto a su próximo año en Telefe, Lozano indicó con entusiamo las charlas que tiene ya avanzadas: "Se habla de Bake Off y me encantaría hacerlo a full, igual sería para después del Mundial en principio".