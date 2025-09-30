Una panelista de A la Tarde anunció entre lágrimas que se va del programa: de quién se trata

"Este lugar me parece hermoso, son un equipo maravilloso; todos los compañeros de América y Jotax. Trabajo hace más de 20 años en América. Este cambio me va a hacer salir de mi zona de confort para potenciarme", expresó.

"Estoy contenta y triste a la vez por este cambio. Dejo amigos acá", concluyó, quien ingresará al ciclo conducido por Flor de la V en lugar de Estefi Berardi.

Embed

Por qué Estefi Berardi decidió alejarse de la televisión

El portazo de Josefina Pouso de A la Tarde (América TV) está vinculada con la salida de Estefi Berardi no solo de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), sino también de la televisión.

En una charla con LAM (América TV) que se llevó a cabo el 18 de septiembre, la expanelista explicó a qué se debe tal decisión: "Abrí mi agencia de marketing. Es bastante nueva y empecé haciéndolo tranqui, pero crecí muy rápido. Tengo mucha demanda de clientes, manejo la comunicación de un montón de empresas y mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso. No podía hacer todo".

"Hacer un programa no es estar sentado dos horas. Tenés que buscar temas, investigar, leer una causa. Ángel sabe, me conoce. Me encanta, pero hoy elijo esto", explicó las demandas que tiene ser parte de un ciclo, y también puso de testigo a Ángel De Brito, con quien compartió LAM desde 2022 a 2023.

"Cuando acepté hacer Los Profesionales fue porque quería conocer a Flor, me motivaba trabajar con ella. Voy a extrañar la tele", mencionó sobre la tentación que tuvo de compartir trabajo con la conductora.

Además, cerró la entrevista dejando la puerta abierta a una posible vuelta al programa de Ámérica TV: "Volvería a estar como una angelita. Le diría que iría sin investigar. Voy a opinar, de invitada".