La insólita anécdota de Joaquín Levinton con una "Susana Giménez" tras su infarto

Como no podía ser de otra manera tratándose de Joaquín Levinton, el cantante mantuvo una breve pero hilarante conversación con la "Susana Giménez" de la institución médica, que terminó siendo un verdadero paso de comedia dado que la mujer en cuestión se sumó al jocoso intercambio cual si fuera la verdadera conductora televisiva.

"Está Susana Giménez en el hospital", se oye la voz de Joaquín mientras una voz femenina le responde: "¿En serio? ¡No me enteré!". "Sí, mirá", continúa el líder de Turf mientras con su teléfono celular enfoca a la profesional de la salud.

Acto seguido, la saluda con un "¡Hola Susana!", a lo que ella le siguió el juego con un "Joaquín, ¿Cómo andás? Pero qué alegría encontrarte por acá". Y tras un breve intercambio cómplice, Levinton deslizó el clásico "miro tu programa desde que soy chiquito", mientras besaba a la médica.

"¿Desde que sos chiquito?", preguntó entonces la Susana Giménez del ICBA mientras le guiñaba un ojo y acto seguido picante, pero con clara buena onda: "Vamos que vos y yo estamos más o menos ahí".

IG Joaquín Levinton con Susana Giménez

Cómo fue el dramático rescate que le salvó la vida a Joaquín Levinton al sufrir un infarto

Durante la mañana del viernes 12 de diciembre trascendió una noticia que generó conmoción en el ambiente artístico: Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio en plena madrugada mientras se encontraba ofreciendo un show en un local ubicado sobre la calle Dorrego, en el barrio porteño de Palermo. El episodio ocurrió de manera inesperada y obligó a interrumpir la presentación del líder de Turf, quien comenzó a sentirse mal arriba del escenario.

Según se supo, el músico de 50 años alcanzó a manifestar un intenso dolor en el pecho antes de descompensarse, lo que motivó el inmediato llamado al SAME. La rápida llegada del equipo médico y su accionar preciso fueron determinantes para salvarle la vida. Tras los primeros auxilios, Levinton fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

Una vez en el lugar, los profesionales constataron el cuadro cardíaco y activaron el protocolo correspondiente. Así lo explicó el doctor Alberto Crescenti, titular del servicio de emergencias médicas porteño, quien brindó detalles sobre el operativo desplegado durante la madrugada. “Los médicos del SAME que intervinieron se pusieron rápidamente en contacto con los del Hospital Fernández, que prepararon el shockroom que se utiliza para este tipo de casos urgentes”, señaló el especialista en diálogo con distintos medios.

En ese mismo sentido, Crescenti remarcó que la atención inmediata fue clave para estabilizar al cantante. “Lo sacaron del paso”, indicó sobre el accionar inicial de los paramédicos, y agregó que una vez en el hospital “se le desobstruyó una arteria y se le colocó un stent”. Además, describió los síntomas que presentó Levinton al momento de la descompensación: “El paciente acusó un dolor precordial, un dolor de pecho intenso, con hipertensión, con sudoración, por eso convocaron al 107”.

El médico también precisó el horario en el que se activó el operativo de emergencia y la coordinación entre los distintos equipos. “0:52 acudió el equipo, empezó a compensarlo, sospechó inicialmente un compromiso cardiológico así que se comunicó con el Hospital Fernández para que preparen el shockroom y se lo derivó”, detalló, subrayando la velocidad con la que se tomaron las decisiones.

Tras completar los estudios correspondientes, los profesionales confirmaron que el músico estaba atravesando un infarto agudo de miocardio, por lo que avanzaron sin demora con la colocación de “un stent” para destapar las arterias comprometidas. Finalmente, Crescenti llevó tranquilidad al confirmar que Levinton permanece compensado desde el punto de vista hemodinámico y destacó la importancia del accionar médico: “La rapidez de acciones posibilitó que este hombre salga del cuadro”.