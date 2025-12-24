Jimena Monteverde se quedó con una importante figura y dejó a Ariel Rodríguez Palacios sin una pieza clave

Embed

Actualmente, el programa de Ariel Rodríguez Palacios está integrado por Mica Viciconte y Nico Peralta como figuras estables, acompañados por invitados rotativos. Pereiro había debutado en el ciclo en 2022 y, en el último tiempo, sus participaciones se habían vuelto más esporádicas, un detalle que ahora toma otro significado.

Así, el desembarco de Jimena Monteverde en El Trece deja de ser solo el estreno de un nuevo programa para convertirse en un capítulo más de una disputa no declarada entre dos referentes de la cocina en TV. Sin cruces públicos ni declaraciones explosivas, pero con movimientos quirúrgicos, la guerra fría gastronómica ya está en marcha.

Quién es la esposa de Ariel Rodríguez Palacios

Ariel Rodríguez Palacios está casado desde hace más de tres décadas con Valeria Palazzo, su compañera de vida desde la adolescencia y madre de sus cuatro hijos. La historia de amor comenzó a mediados de los años ’80, cuando ambos cursaban la escuela secundaria. Aunque no eran compañeros de curso, las miradas en los recreos dieron paso primero a una amistad y luego a un vínculo que resistió el paso del tiempo. Hoy llevan 33 años juntos, un dato poco común en el mundo del espectáculo.

El noviazgo no estuvo exento de desafíos. Durante varios meses, Ariel se trasladó a París para formarse profesionalmente en Le Cordon Bleu y en la escuela Ritz-Escoffier, mientras Valeria permanecía en la Argentina. La distancia no hizo más que fortalecer la relación: se casaron en 1992 y formaron una familia con Gaspar, Felipe, Máximo y Lourdes, quienes se convirtieron en el eje de su vida personal.

De perfil bajo y alejada de los medios, Valeria acompaña al chef en silencio, mientras él conduce Ariel en su salsa, el exitoso ciclo de Telefe. Aunque cuida su intimidad, Rodríguez Palacios suele compartir al aire algunas anécdotas de su compañera de vida. “Quiso cocinar un pollo al horno y no sacó la bolsita con los menudos. Cuando lo sirvió tenía un olor horrible y estaba incomible”, contó, mostrando el costado más humano del cocinero.



