Charlotte Caniggia hizo una dura acusación contra Coti Romero y le sacó la careta: "Falsa total" 

Charlotte Caniggia nomina a Coti Romero -Bailando 2023.JPG

Al momento de tomar el micrófono, la hermana de Alex Caniggia sorprendió a todos en el programa de Marcelo Tinelli. “Esto es simple, yo vengo a sacarle la careta a una falsa” disparó de entrada sin mencionar el nombre de a persona que nominaría minutos después. Allí Charlotte detalló el por qué de su enojo y su consecuente voto.

“Hace poquito pensé que era copada y amiga, y me mandó al frente acá en el programa. No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo. Era una falsa total. Una re falsa era”, lanzó sin filtro Charlotte, para inmediatamente dar el nombre y apellido de la persona en cuestión. “Yo voy a votar a la falsa de Coti Romero... ¡Sacando la careta!”, sentenció picante.

Embed

Charlotte Caniggia reveló cuándo comenzó el distanciamiento con Mariana Nannis y Claudio Paul

El pasado lunes 9 de octubre Charlotte Caniggia abrió la pista del Bailando 2023 (América) y en la previa se sinceró acerca de la relación con sus papás, Claudio Paul y Mariana Nannis.

En medio del conflicto entre sus padres, y el distanciamiento con su mamá, al parecer Charlotte comenzó a recomponer la relación con su el ex futbolista. “Estamos un poco mejor, todo se puede mejorar y creo que es parte de las familias. Pero bueno, hay que ponerle ganas y tiempo. No está todo de maravilla pero a veces si un hola papá cómo estás? Cordial, digamos", aseguró.

Luego se refirió a los problemas entre Mariana y Claudio y sostuvo: “Yo no me pongo de parte de nadie, soy la hija y no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre. Son cuestiones de adultos y es muy triste lo qué pasa. No es muy fácil mi papel pero ya no sé más que hacer".

Charlotte Caniggia

En eso volvió a la distancia que existe de parte de ellos hacia sus hijos y admitió: "Todo comenzó cuando se separaron y ya está, no nos hablaron o tomaron distancia. Yo hace años igual estoy así en esta posición, no es de ahora".

"Extraño a mi mamá, extraño a mi papá. Obviamente quiero abrazarlos, charlar con ellos, tomar un café, me gustaría. Pero quizás mi vida es así y tengo que aceptarla, quizás en un par de años me pase que mis papás se acerquen a mi y quieran compartir momentos conmigo y nada, yo estoy abierta. Pero tampoco voy a estar siguiéndolos todo el tiempo exigiendo que llamen y me amen, es medio cansador", confesó.