Cuál fue la pareja elegida por sus compañeros para quedar sentenciada en el Bailando 2023

En su mayoría, los participantes que votaron al influencer, aseguraron que no estaba comprometido con la pista e incluso que debido a sus problemas de salud mental, no era lo mejor para él estar en el certamen.

Sin embargo, hubo excepciones, como en el caso de Lola Latorre, que argumentó: "Por una cuestión de afinidad y porque además, en un programa de televisión me bardeó a mi y a mi familia entonces no me gusta. Voy a defender siempre a mi familia, sobre todo a mi mamá que es muy protectora conmigo. Lamento mucho el momento que estas pasando Tomi, pero mi voto es para vos”.

Por su parte, Holder y su equipo decidieron votar a la pareja de Martín Salwe y Milett Figueroa, que también recibieron una gran cantidad de votos ya que a los demás participantes, incluido el ex Gran Hermano, no les agradó la actitud de la peruana hacia su compañero.

Tomas Holder Bailando 2023

Tomás Holder presentó a su novia en la pista del Bailando 2023: "La conocí en..."

Luego de sufrir un ataque de pánico en la pista, este miércoles Tomás Holder volvió a presentarse en el Bailando 2023 (América) y estuvo acompañado de su novia por primera vez en lo que va del certamen.

En primer lugar, Marcelo Tinelli le preguntó como estaba su salud y el joven confirmó que comenzó a tratarse con un profesional. “Estoy en tratamiento ya hace una semanita, mañana ya me toca de vuelta. Quiero darlo todo y dar lo mejor”, contó.

En eso, la producción notó que su novia se encontraba en el estudio y Holder no tuvo más remedio que presentarla.“Es de Río Negro, y vive en Buenos Aires, pero hasta ahí, mucha info. La conocí en un boliche hace tres meses, la verdad que muy contento y nada, estamos pasándola muy bien, disfrutando de nuestra compañía”, detalló.

"¿Formalmente novios?", indagó el conductor y sin dar vueltas el participante lo afirmó. "Se dio, fuimos una noche al teatro, y se preguntó ahí”, precisó.