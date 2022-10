Charlotte Caniggia reveló en qué gastará el premio si gana El hotel de los famosos 2

Sobre si le costó aceptar la propuesta, la hija de Mariana Nannis reconoció que lo tuvo que pensar "Porque no me gusta mucho convivir con gente, soy muy tranquila", y admitió que uno de sus grandes miedos es "no llevarse bien" en la convivencia diaria.

charlotte caniggia captura.jpg Charlotte Caniggia contó en qué gastará el premio de ganar El hotel de los famosos 2.

Al mismo tiempo, sobre si tuvo alguna charla con su hermano mellizo, Charlotte confesó: "Sí, hablé y me dio muchos consejos. Así que espero que me vaya bien". En tanto, la morocha sorprendió al contar qué le gusta hacer que cuando le toque estar del lado del staff. "No tengo problema. Me gusta limpiar, cocinar no me gusta para nada. Pero bueno, en la limpieza iré bien", disparó pícara.

Asimismo, en caso de ganar El hotel de los famosos, al igual que su hermano, destinará el premio a irse de viaje por el mundo. "Me voy de viaje, olvidate, a países que no conozco, China o lugares raros”, aseguró.

Por último, frente a si siente alguna clase de presión al ser la hermana del primer campeón del formato, Charlotte Caniggia una vez apeló a su honestidad brutal: "No, ninguna presión pero bueno, él ganó y todos esperan que yo sea como el Emperador. Cosa que yo dudo", concluyó con su habitual simpatía.

Alex Caniggia contó en qué se gastó los 10 millones de pesos de El hotel de los famosos

Alex Caniggia estuvo en PH Podemos Hablar (Telefe) y reveló que ya se gastó todo el premio que se llevó en El hotel de los famosos, 10 millones de pesos, por ser el ganador del certamen.

"Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual. Olvidate", dijo el hermano de Charlotte Caniggia. Alex se fue de vacaciones con su novia, Melody Luz, y el viaje fue a todo lujo: “Fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago di Como, Holanda, todo. Fue al toque. La guita va y viene".

Alex Caniggia

Y claro, pasajes en primera clase y cenas en lugares exclusivos, con un tipo de cambio alto, hizo que los 10 millones se le diluyeran en pocas semanas.

"Turista, jamás. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado", comentó con el humor que lo caracteriza.