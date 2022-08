El drástico cambio en las reglas de la segunda temporada de El hotel de los famosos

Embed

"El tema de que la gente vote, me gustaría. Tendríamos que ver cómo hacerlo. En la final podría ser", comentó el animador, que reconoció que eso le daría mayor credibilidad al reality (cuestionado porque se graba con mucha anticipación).

"Me gustaría que el público tenga incidencia", insistió El Chino, que se hizo cargo de la desconfianza que se armó en torno a la definición del ganador. "Todo el tiempo me decían: 'está arreglado'. Y creo que tiene que ver con la pasión que genera programa", comentó.

Por último, el conductor precisó que, desde su punto de vista, deberían quedar eliminadas las visitas del exterior. "Me parece que tendría que ser sin visitas", sentenció.

image.png

La reacción de Martín Salwe cuando le preguntaron si era el "topo" de la producción en El hotel de los famosos

Martín Salwe fue el participante más odiado dentro de El hotel de los famosos. El locutor fue un verdadero estratega porque generaba situaciones de conflicto y lograba desestabilizar a sus compañeros.

El viernes, a poco de la final, el joven estuvo en LAM (América TV) y habló de su rol en el programa", manifestó.

Embed

"¿Vos eras el topo de la producción? ¿Eras el que armaba las situaciones?", le preguntó Ángel de Brito, en referencia a las versiones indicaban que él respondía a las ordenes de los productores para generar reacciones entre los participantes.

Salwe soltó una risa, negó esa versión y dijo que los productores lo "mataban" con los momentos que mostraban de él. "Yo siento que no la producción no me acompañó. Me mataron", aclaró.

Al finalizar, el locutor reveló quién era el verdadero topo dentro de El hotel de los famosos. "Yo creo que el 'topo' era mi jefe. El capo. Chanchi Estévez", concluyó el ex concursante del reality.