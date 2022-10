Charlotte Caniggia se cruzó con Juana Viale por el reciclaje: "Es al pedo"

"Tenés que empezar...", le remarcó Juana. Y ahí Charlotte amplió: "Yo ese mambo no lo tengo, es un mambo me parece. Quién hace eso? Yo no lo hago. No conozco gente que lo haga, no sé nada de eso".

"Está bueno abrir un poco y empezar a conocer para ayudar y colaborar, ¿no? Porque si tenés hijos va a ser la tierra que ellos hereden", le dijo Juana Viale.

"El mundo ya está, un desastre, por más que uno recicle hay muchas cosas que uno tiene que arreglar... Uno reciclando, al pedo me parece, es mí punto de vista", expuso Caniggia.

"Cada granito ayuda", cerró su postura la conductora.

charlotte caniggia.jpg

Divas Play: las fotos sin censura del impactante topless de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia es una de las tantas famosas argentinas que realizan producciones hot de Divas Play y así tener un ingreso extra en dólares. Y rápidamente, desde su llegada, se convirtió en una de las principales figuras de la plataforma para adultos.

charlotte caniggia 1.jpg

Y en la última producción que hizo Charlotte Caniggia, la muestra haciendo topless con unos cubrepezones y una mirada a la cámara que enloquecieron a sus seguidores.

En otras de las imágenes se la ve a Charlotte ataviada de una botas, lencería y una boina sentada en el piso y con un mini bar detrás suyo. Una especie de invitación a lo prohibido.