Charlotte y Alex Caniggia vendieron una joya de Mariana Nannis por una cifra millonaria

Embed

Charlotte y Alex festejaron al enterarse de la suma. De hecho, el mediático pidió un poco más y logró que suba la cotización. "¿Pueden ser 16 millones?", indagó. La contraoferta no estuvo nada mal: "$15.850.000".

Las cosas entre Mariana Nannis y sus hijos no está nada bien. Tal vez, por esa razón, los hermanos no tuvieron problema en deshacerse de un regalo de su mamá. Habrá que ver si ex pareja de El Pájaro Caniggia se entera de esta venta a sus espaldas.

Karina Jelinek vendió su anillo de compromiso por una suma millonaria para concretar un sueño

Karina Jelinek estuvo en una famosa casa de empeño y llevó un artículo de lujo para saber su valor. La modelo cotizó su anillo de compromiso, de la marca Tiffany, le dieron una interesante oferta y no dudó en aceptar para poder concretar un sueño pendiente.

“Quiero irme ya con las valijas a cumplir mi sueño. Son para concretar un proyecto personal muy importante. Muy importante, de verdad”, expresó la morocha sobre el motivo que la llevó a tomar esta drástica decisión.

Karina precisó que quiere viajar, pero no dio a conocer el objetivo detrás de todo: “No puedo decirles nada en este momento, pero va a cambiar parte de mi vida. Algo malo, de lo que me quiero deshacer se va a convertir en lo más importante de mi vida. Estoy contenta y emocionada”.

La tasadora se mostró asombrada por las características del anillo. “Las piedras son brillantes, talla completa. Ese es el corte de la piedra. Está muy lindo. Todo trabajado. Un trabajo de orfebrería increíble”, destacó.

“Las piedras son brillantes, talla completa. Ese es el corte de la piedra. Está muy lindo. todo trabajado. Un trabajo de orfebrería increíble”, añadió la experta.

Finalmente, la tasadora le hizo una oferta a la modelo. ¿Cuánto le ofrecieron? 7 millones de pesos. "¿En serio? ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer, cara de sorpresa! Gracias!", exclamó Jelinek.