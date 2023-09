La impactante intervención a la que se sometió Alex Caniggia para parecerse a Nicky Jam 

image.png

“Lindo, millonario y con glamour. La parrilla es de porcelana, otro nivel", escribió Alex en un posteo en su cuenta de Instagram, donde lució el resultado final. “¿Querías lo dientes de Nicky Jam? ¡Sueño cumplido!”, expresó el profesional del mediático en sus redes, que también compartió imágenes de su labor.

“¿Querés una parrilla como la mía? Ya sabés, los uno con los uno”, acotó en otra publicación, en la cual mencionó a su odontólogo. "Los barats nunca van a poder hacérselo. Soy el número uno, no tengo rival, manga de barats mugrientos”, remató, sacando.

Grave acusación de Mariana Nannis contra Alex Caniggia tras haberlo echado de su departamento

En un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, Alex Caniggia apuntó contra su mamá, Mariana Nannis, que lo echó del departamento que ella tiene en Buenos Aires, en donde él estaba viviendo con su pareja, Melody Luz, y la hija de ambos.

“Me dijo que necesitaba el departamento y nos re puteamos. En fin, me mudé del departamento, pero ¿saben qué fue lo peor? Cuando vino, nunca vivió en el departamento", reveló el joven.

En diálogo con A la tarde (América TV), Mariana Nannis le contestó a su hijo. "Nadie lo echó. Él se fue de común acuerdo", manifestó la ex pareja de El Pájaro Caniggia en comunicación con Diego Esteves.

"¿En qué condiciones te entregó el departamento?", le consultó el panelista y la mediática sorprendió con una fuerte acusación con su hijo: "El departamento lo dejaron detonado. Me vendieron los muebles que eran carísimos".

Diego Esteves también le preguntó por el descargo de Alex. "Habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tet...", replicó la rubia, picante.

Finalmente, Mariana Nannis cerró la conversación con el periodista con una frase fatal. "Desde el año 2012 que Charlotte y Alex vienen en el Faena. Ya me hice cargo de mis hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos", remató.