Chechu Bonelli habló de la salud de Amelia, su hija menor: "Tiene una condición"

En PH, Podemos Hablar (Telefe), habló de la dificultad de su hija menor: “Cuando me voy a hacer una ecografía, y se empiezan a ver todos los órganos de la bebé, a Amelita le detectan en mi panza que uno de sus riñones tenía unos quistes”.

“Eran unos quistes de agua que, en realidad, no sabía más que eso. La ecógrafa me dice ‘en el riñón izquierdo veo un quiste’. Entonces lo miro a Darío, y le digo: ‘¿De qué está hablando?’. No entendía nada”, detalló la mamá de Lupe, Carmela y Amelia.

Acto seguido, explicó que regresó a las semanas a repetir el estudio: “Volví, esos quistes seguían estando, y le terminan dando un diagnóstico que se llama riñón multiquístico, es un riñón que, no se sabe por qué, no crece bien, y básicamente es un riñón que no funciona, pero por suerte y gracias a Dios, el derecho está perfecto, ella puede vivir tranquilamente con un riñón. Tiene una vida normal, pero con una condición”.

“Para mí, eso fue muy fuerte, porque yo me acuerdo de haber estado en el velorio de mi papá, y pensar si ese sufrimiento y esa tristeza tan inmensa que yo tenía podía llegar a afectar a mi hija. Hace muy poquito estuve con una amiga que es bioquímica, que me preguntó: ‘¿En qué momento fue lo de mi papá?’, al quinto mes, le dijo. Y me dice: ‘Es muy loco, porque es cuando empiezan a formarse esos órganos’”, reveló.

El conductor Andy Kusnetzoff le preguntó sobre el actual estado de salud de Amelia, y Chechu contestó: “Ella está bien. Hace poco le tuvimos que hacer ese estudio que se llama centellograma, le ponen un líquido…me acuerdo que yo le dije al médico que pasaba si ese líquido le daba alergia, y me dijo que era imposible. ¿Qué pasó? Le dio alergia”.

“Me estaba yendo, me dicen que volviera en dos horas, y la bebé empezó a toser. Darío me dice ‘se debe haber ahogado con algo’, le dije que no, volví, y me dijo (el médico) menos mal que volviste porque evidentemente le hizo una reacción alérgica, le hicieron una nebulización, nada grave”, destacó.

Hace unas semanas, Chechu Bonelli y su marido Darío Cvitanich, junto a sus hijas Lupe y Carmela, dejaron el país y se instalaron en Miami, Estados Unidos, tras el retiro del fútbol de manera profesional de él.

Lo cierto es que en medio de su embarazo, el cual anunció con mucha felicidad desde las redes sociales, Chechu contó en un posteo de Instagram cómo transcurre la gestación del bebé y cómo fueron esos primeros días de la nueva vida familiar en el exterior.

"Hello hello bueno aquí estoy! Contándoles un poquito más de esta nueva aventura en familia! ‍‍‍. Realmente estamos muy felices y como digo siempre #juntos es mejor", comenzó la periodista y conductora su mensaje.

Y explicó: "La pancita sigue creciendo día tras día. Esta semana tuve cita con quien será mi obstetra en este nuevo país, y eso ya me deja muy tranquila".

"Hoy hicimos pic nic en la playa y fue todo tan lindo y tan sencillo que estoy empezando a disfrutar mucho del tiempo en familia y de lo simple….", siguió con una imagen desde la playa.

"De eso se trata no? En estos días les contaré un poco más… gracias por el aguante del otro lado", finalizó Chechu Bonelli.