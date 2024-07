China Suárez sorprendió a sus seguidores al mostrar la primera foto de Rufina cuando era bebé

Vale recordar que cuando nació Rufina, la China y Nicolás Cabré prefirieron no mostrar el rostro de la niña durante sus primeros años de vida para resguardar su intimidad.

“Hace 11 años nacía el amor. Mi primera hija, mi primer amor, mi maestra, mi budita. Mi deseo es estar siempre a tu lado, juntitas en todo. Gracias por tanto, te amo con mi vida”, expresó la actriz en esta fecha tan especial.

La China Suárez tiene una relación muy especial con Rufina, que es muy compinche con su mamá.

image.png

jh

Se conoció una fuerte interna entre Wanda Nara y la China Suárez que alimenta la crisis con Mauro Icardi

La reciente separación de Wanda Nara y Mauro Icardi no para de dar que hablar. En las últimas horas, Yanina Latorre reveló una picante teoría que involucra a la China Suárez y L-Gante en la crisis del matrimonio.

“Con todo el amor del mundo, están alimentando un quilombo entre Wanda, la China, L-Gante e Icardi. En este momento no hay pedido de divorcio, eso es mentira. Puede ser una pelea o que no”, comenzó diciendo Yanina en El Observador 107.9.

Y analizó: “Yo creo que Wanda cuando está en Buenos Aires se envalentona, como cada vez que vienen de vacaciones y hay que volverse a Turquía. Él ya se fue a hacer la pretemporada, ella estira unos días más, y cuando está acá, le gusta estar acá”.

Luego habló de su vínculo con L-Gante y aseguró: “Cuando está acá y lo ve a L-Gante le dan ganas de ir a chapar al boliche, pero no se puede estar casada, vivir en Turquía, ser botinera, amante de L-Gante, cantante, madre. Pero ahora, que él grabó el tema con la China, está enloquecida”.

“¿Dónde termina todo lo que hacen L-Gante, la China y Wanda? En la pij… de Icardi, todo viene de ahí", disparó picante recordando el WandaGate.

Po último, apuntó contra la actriz y concluyó: "Después la China cuando la nombrás o hablas de ella te llama para decirte que no quiere que hablen de su vida privada, ¿pero quienes alimentan a que hablemos de ellos? Si ella no grababa el tema esto no pasaba”.