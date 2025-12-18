Mica Viciconte admitió su mala relación con Germán Martitegui en MasterChef y lanzó una picante frase
Tras las críticas a Germán Martitegui por sus modos en MasterChef Celebrity, la ganadora de la edición 2022 del reality recordó su experiencia y volvió a cuestionar las devoluciones del chef. Aquí, la palabra de Mica Viciconte.
18 dic 2025, 11:08
Este año Germán Martitegui volvió a quedar en el centro de la atención mediática por sus cuestionables devoluciones a los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), y ahora fueMica Viciconte quien salió a confirmar lo mal que se llevó con el jurado durante su participación en la edición 2021/2022, en la que a pesar de todo logró coronarse campeona de la competencia culinaria.
Lo cierto es que a la actual pareja de Fabián Cubero no le tembló el pulso a la hora de dar su opinión sobre el desempeño de Germán Martitegui como parte del jurado de la competencia ya desde la época en que ella compitió y le ganó la final a Tomás Fonzi.
Sus declaraciones se produjeron en medio del debate mediático que la actual edición de MasterChef Celebrity viene planteando por las formas y los tonos que usa el estricto jurado al momento de entregar sus devoluciones. Un caso, por ejemplo, fueron las palabras que tanto molestaron a Eugenia Tobal por su plato de arroz y que, de alguna manera, terminaron sellando su salida del programa.
"Con Martitegui tuve una pelea. Nos re puteamos porque, quizás, él me decía que una comida tenía mucho ajo y yo le decía que no", señaló Viciconte en el streaming de reacción a MasterChef Celebrity que conducen Grego Rosello y Nati Jota.
Claro que acto seguido, el conductor intentó una defensa del jurado del reality al deslizar: "Pero...¿Vos entendes que él tiene más chances de tener razón, no?", pero la reacción de Viciconte fue tajante. "No, no tiene razón. Tenía razón yo", disparó y argumentó: "El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí".
"Si no te gusta el ajo, así tenga mucho o poco, no te va a gustar. Entonces, ya es un problema suyo si va a degustar y no le gusta el ajo", sumó contundente.
Fue allí que Mica Viciconte concluyó con una tajante reflexión al deslizar firme: "Entonces, pongamos requerimientos considerando a cada uno de los chefs y lo que no les gusta, si no es imposible cocinar".
Cómo fue la final de MasterChef Celebrity en la que Mica Viciconte se consagró campeona
Fue a mediados de abril de 2022, cuando Mica Viciconte se convirtió en la gran ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, el certamen de gastronomía que por entonces conducía Santiago del Moro en la pantalla de Telefe.
Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis eligieron a la influencer como la mejor del certamen, donde Mica se lució con sus platos y se impuso en la final ante Tomás Fonzi.
"Fue una experiencia espectacular. Tengo tres personas que admiro profundamente. Aprendí muchísimo. Te felicito Tomi. Me encantó llegar a la final con vos. Nunca estuve en una competencia con tan buena onda. Me llevo amigos", resumió Mica aquella noche sobre su experiencia en el programa. Al tiempo que sumó: "Se lo dedico a mi familia. A toda mi familia. Y a mi hijo que está por venir".
Lo cierto es que en aquella última gala, los finalistas tuvieron que elaborar una entrada, un plato principal y un postre.
Mica se la jugó con vieras gratinadas con salsa mornay y alioli (entrada), mollejas y langostinos grillados con puré de coliflor (plato principal) y un cremoso de chocolate con salsa de frutos rojos (postre); mientras que Tomás elaboró una brusqueta de morcilla, pera y queso brie (entrada), bife de chorizo con hinojos y tomates confitados (plato principal) y durazno asado sobre sambayón rosado y crema con pistachos caramelizados.
Así, tras haberse consagrado campeona de MasterChef Celebrity, Mica Viciconte se llevó un millón y medio de pesos y una beca de un año para estudiar en un instituto de gastronomía.