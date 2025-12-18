Flavio Mendoza habló del duro momento que vivió Dionisio tras su separación: “Fue...”

“Totalmente. Y siempre daba una vuelta de 20 cuadras para pasar hasta que un día dije ‘tengo que pasar, tengo que superar esto’, y paso. Me acuerdo que alguien me gritó ‘ay, vení, que te voy a hacer tal cosa’. Y yo me volví, y al que me gritaba, si vos hubieras visto, más allá de que dicen que no se tiene que hablar de los cuerpos, a mí no me importó nada porque yo era un chico, y le dije ‘pero vos te pensás que porque yo sea puto, te voy a dar bola a vos, gordo, de mierda’”, recordó entre pícaro y orgulloso por haber tenido el coraje de enfrentar a quien lo había hostigado.

“Era el bullying que se hacía y se sigue haciendo, y que se dice ‘de los cuerpos, no se habla’. Es una gran mentira. Yo lo superé, pero obvio que la herida siempre queda abierta y hay momentos en los que recaigo”, continuó explicando.

Fue allí que al abordar el tema de haber cumplido su sueño de tener su propio hijo, Flavio abrió aún más su corazón. "Yo siento que hoy él me completa, me hace la persona que siempre quise ser y voy por eso”, señaló con los ojos brillantes de felicidad.

Al tiempo que cuando la conductora le consultó por su estado sentimental actual, Flavio fue tajante al confirmar que hoy no tiene pareja. "Tuve mi última pareja y también fue justo en un momento de Dio que era muy chico, entonces para Dio fue como medio traumático la separación”, confió.

Y fue allí que se lamentó: “Y ahí me enojé con él, ¿viste? Porque yo le decía, más allá de nuestros problemas, ‘cuidemos a Dio, cuidemos a Dio’ y ahí creo que no lo cuidamos”. “Yo vi que después de que él se fue, tuvo actitudes Dio, que no me había dado cuenta en el momento, me di cuenta después ‘ah, él hizo todo esto porque le faltaba a alguien’. Entonces me da mucho miedo ingresar a alguien a mi vida con un nene tan chiquitito”, se sinceró.

Flavio Mendoza y Moria Casán - captura La mañana con Moria

Cómo fue el tremendo accidente que sufrió este año Flavio Mendosa y preocupó a todos

Flavio Mendoza habló públicamente luego del grave accidente que sufrió durante una función del Circo Ánima, un episodio que generó enorme preocupación y obligó a su traslado de urgencia a la Clínica Zabala. El hecho ocurrió la noche del 11 de julio en el Casino Buenos Aires, cuando el director artístico impactó contra una luminaria y cayó desde una altura cercana a los 10 metros, provocando la suspensión momentánea del espectáculo y un clima de tensión entre el público y los artistas.

El accidente se produjo en pleno desarrollo de una de las escenas más riesgosas del show, considerado por el propio Mendoza como el más técnico y exigente de su carrera. Tras el impacto y la caída, el artista fue asistido de inmediato y derivado a un centro de salud para realizarle los controles correspondientes, mientras el público aguardaba noticias sobre su estado.

Al día siguiente, Flavio pudo llevar tranquilidad al hablar en Secretos Verdaderos, el programa que conduce Luis Ventura por América TV. Allí contó que se encuentra bien de salud, aunque con dolores producto del fuerte golpe, y explicó por qué decidió regresar a escena pese a las indicaciones médicas. “Me alegra volver a la función. Es una locura lo que estoy haciendo. Tengo que agradecer a mis kinesiólogos. Fue muy loco lo que me pasó. No tendría que estar haciendo funciones, pero lo hago por el público. Estoy acá, con mucho dolor, pero agradecido de poder contarlo. Es un espectáculo con mucho riesgo, el más técnico y arriesgado que hice hasta ahora”, expresó.

Además, el coreógrafo y productor detalló cómo se desencadenó el accidente y qué recuerda de ese momento. “Primero me elevo, y el escenario de atrás tiene que subir a una determinada altura, al igual que el péndulo. Como el escenario no subió, el tiro del arnés quedó más bajo. Entonces, para poder pasar por arriba de la red, hice fuerza, y el motor siguió subiendo. Ahí fue cuando me llevé puesta la luz de atrás. Yo no puedo hacer nada, dependo del técnico. No te lo esperás”, relató con crudeza. Y agregó: “Le pegué tan fuerte a la luz que se cayó cerca de otros artistas. Me asusté. Después perdí el conocimiento; todo era muy nublado”.

Mendoza también se mostró autocrítico respecto a su decisión de continuar trabajando a pesar del golpe. “No puedo hacer lo que estoy haciendo. No está bien lo que hago, no es un buen mensaje. Me dio mucha pena tener que abandonar, aunque la gente lo entendió. Pero me pasa que siempre siento culpa y termino haciendo cosas aunque no pueda. Los médicos no me querían dejar salir, tenía que estar 24 horas en observación”, confesó, dejando en evidencia la tensión interna entre su compromiso profesional y el cuidado de su salud.

Finalmente, el artista reveló cuál fue su primer pensamiento al recuperar la conciencia. “Cuando reaccioné en la ambulancia, lo primero que pensé fue en Dionisio. Estaba atontado. Él estaba en casa con mi hermana”, manifestó, mostrando el costado más íntimo de un episodio que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.