El nuevo y particular rebusque de María Eugenia Ritó para llegar a fin de mes: "Califico tu..."

Ante el impacto que causó la noticia fue una de sus personas de mayor confianza, Ever Zelaya, quien aclaró el motivo de ese mensaje de Ritó y descartó que se trate de algo producto de un apuro económico.

"¡Hola, portales! Antes de escribir títulos, hay que informarse! @mariaeugerito no hace “Dick Rate” (calificación de penes) por falta económica, lo hace por un pedido masivo de sus fans y es un éxito, como todo lo que hace online", indicó Ever en un mensaje que fue reposteado por la propia María Eugenia Ritó, dejando en claro que no se trata de una acción para generar dinero sino de un pedido de sus fanáticos ante el éxito que tiene en la web.

Hace unas semanas, la ex vedette expuso la preocupación que pasó al hacer una transferencia por error y pagar una botella de champagne 750 mil pesos y no tener el reembolso correspondiente de la persona que recibió el dinero.

maria eugenia rito posteo y aclaracion sobre calificaciones de miembros masculinos

El drama de María Eugenia Ritó por un champagne

María Eugenia Ritó hizo público la preocupación que pasó al hacer la compra de una bebida y equivocarse en el monto transferido en una abismal diferencia.

La ex vedette hizo la compra de una botella de champagne que costaba 75 mil pesos y por error terminó transfiriendo 750 mil. Sin embargo, no recibió el reintegro del dinero transferido por error pese a las promesas de quien se lo vendió.

"Esta persona no me devuelve el dinero. Le hablé mil veces y no responde", expresó indignada y preocupada Ritó desde las redes al exponer la situación que vive y la espera de recuperar su dinero mencionado también a varios periodistas para que hagan visible el caso.

Se trata del champagne Moët francés que ella suele comprar al mismo vendedor, con quien al parecer ya había tenido varias compras previas sin inconvenientes.

Al hacer público el caso, otras personas le escribieron contando que habían tenido también problemas con esta persona a la hora de comprar bebidas.

"El que te estafó, a mí y a mis amigas nos hizo lo mismo, tenemos sus datos de domicilio y demás, por ahí te sirve algo", le advirtieron otros seguidores.