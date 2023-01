Cinthia Fernández aniquiló a Matías Defederico por verlo en una fiesta en Mar del Plata

"El progenitor ausente", escribió en Twitter la cuenta oficial de LAM, junto a un video de Defederico tomando una cerveza en la playa. A los pocos minutos, Cinthia Fernández recogió el guante y disparó: "Se ve que para eso tiene plata".

Además, Cinthia Fernández contó en sus Stories que el exfutbolista le sigue pasando 55 mil pesos en concepto de cuota alimentaria hace meses, pese a la alta inflación que hay en el país.

Cinthia Fernández contra Matías Defederico: "Desde que me separé me pasa 55 mil pesos"

"Ustedes saben que el otro día me pasó que tenía que pagar las expensas... Entonces me dicen 'me parece que no me pagaste el mes anterior'. Entro a revisar el homebanking y a mí lo que me pasa con este tema es que si no lo veo, no me caliento. ¿Y qué pasó? Efectivamente debía el mes anterior. Y entre los resúmenes viejos veo al de este sinvergüenza. El ticket que decía $55.000. Ay, chicos, me agarró un calor", comenzó contando.

Y añadió: "¿Ustedes entienden que desde que me separé me pasa 55 mil pesos? O sea, a razón de 15 mil pesos por chico. No saben la bronca que me da porque ya sé que es deudor y que va a ser deudor eternamente pero cuando lo veo puntualmente, se me hierve la sangre. Digo 'qué vergüenza'. Bueno, para Reyes no les regaló nada, les cuento, el Ratón Pérez".

Luego la influencer le contó a sus seguidores que le llegó el video de su ex en la playa: "Me acaba de llegar un video de dónde está el señor, que dice que no tiene plata pero lleva una vida acorde a una persona que evidentemente tiene plata para irse de vacaciones y chupar y chupar y chupar. Así que creo que amerita cual Shakira, yo lo canto. Va el escrache".

Ahí nomás, Cinthia compartió el video donde se lo ve a Defederico en las playas de Mar Del Plata bailando con un trago en la mano. "Encuentre al papá luchón. Supongo que si puede viajar a MDQ y a Córdoba hace 15 días y chupar como vaso pinchado, ¿puede hacer un esfuerzo más o no? O al menos hacer que Papá Noel o los Reyes pasen por su casa", cerró Cinthia.