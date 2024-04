Cinthia Fernández aniquiló a Rodrigo de Paul tras defender a Tini Stoessel antes que a Camila Homs

Tras conocerse la fuerte letra de Ni de ti, el futbolista de la Selección Argentina salió a bancar públicamente a la cantante y no del mismo modo a la madre de sus hijos, Francesca y Bautista.

tini stoessel 1.jpg

En este contexto, desde la red social X, Cinthia Fernández se metió en la polémica y castigó con dureza al deportista, con un categórico mensaje.

"¿De Paul más cagón no puede ser no? El único que no priorizó sus hijos fue él!", lanzó muy picante la panelista. Y agregó: "¿Es necesario lo que hace? Más cholulo y poco huevo no hay!".

De Paul y Homs se separaron en medio de un gran escándalo mediático en 2021 y luego el futbolista comenzó un noviazgo con Tini, de quien se separó a mediados de 2023.

cinthia fernandez contra rodrigo de paul.jpg

Rodrigo de Paul habló de la canción que le dedicó Tini e hizo una fuerte revelación

Como era de suponer, la nueva canción de Tini Stoessel no pasó desapercibida para nadie. "Dicen que robé, que una familia rompí, dicen tanta shit, dale, no me hables de mí ni de ti. Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera, me quedé callada pa' que a los niños no les duela", dice Tini en su canción Ni de Ti.

Y mientras la familia de Homs salió a deslizar que Tini está haciendo un negocio del escándalo vivido, aunque el noviazgo se terminó, el sábado Rodrigo de Paul salió a bancar a la cantante de manera tajante.

Así lo hizo saber a través de una potente historia virtual. "Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo. El día de mañana ellos estarán orgullosos cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie", comenzó expresando de Paul.

Al tiempo que agregó picante: "Podría decir tantas cosas de los que salen hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso", en referencia a las inevitables repercusiones mediáticas.

Y, aunque sin nombrarla directamente en el siguiente párrafo, le expresó su gratitud a Tini por el amor para con sus hijos. "Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar", expresó a flor de piel.

Y luego de desear una feliz vida a todos los lectores, Rodrigo de Paul desmintió la versión instalada sobre su relación con Tini estando todavía con Camila, y embarazada de su hijo menor.

"Ah y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar", concluyó tajante.