Cinthia Fernández anunció cuándo será su casamiento con Roberto Castillo

Así, en las últimas horas fue la propia Cinthia Fernández quien habló desde sus redes sociales sobre su casamiento al responder consultas desde la famosa cajita de preguntas de Instagram al contar que planean casarse en diciembre de 2025.

Cinthia Fernández - casamiento.jpg

"¿Ya estás preparando el casamiento?", fue la consulta puntual que Cinthia respondió concreta: "Aún no. Me tengo que poner con una reforma de la casa, fiestas, vacaciones y proyectos para el año que viene. Ni bien tenga en marcha esto, me pongo con todo a organizar para diciembre del año que viene".

En tanto, frente al piropo de otra seguidora para Castillo al verlo en un programa de televisión calificándolo de "guapo", la mamá de Bella, Charis y Francesca no dudó en responder "Mirándolo en vivo. Lo parto".

Cinthia Fernández - IG Roberto Castillo.jpg

Yanina Latorre fulminó a Cinthia Fernández por tatuarse el nombre de su novio: "Pampita y Moritán del conurbano"

La panelista Yanina Latorre criticó duramente a Cinthia Fernández luego de que la bailarina se tatuara el nombre de su novio, Roberto Castillo.

"Se tatuó el nombre del abogado Roberto Castillo y está de novia hace dos o tres meses", comenzó diciendo la rubia en su programa radial de El Observador.

"Yo tengo miedo de que ellos sean los Pampita y Moritán del conurbano, raro", disparó la panelista de LAM (América TV).

Y siguió: "Empieza a estudiar abogacía, Cinthia tiene un problema: adopta la personalidad de su pareja de turno. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando estaba con (Martín) Baclini se llevaba las cosas del Palacio de la Oportunidad para el Bailando, hacía los reels y los defendía a muerte. Bueno, ahora va a estudiar derecho y se tatuó Roberto abajo de la axila".

"Cinthia, te quiero, no es nada con vos, yo sé que estás caliente, pero... entraste en la boluda del día", disparó por último Yanina.