Cinthia Fernández apuntó sin filtro contra Benjamín Vicuña tras su declaración de amor a Pampita

Lo cierto es que mientras Vicuña hablaba desde es el escenario del Hilton a corazón abierto, la modelo junto a su actual marido, Roberto García Moritán, fueron el blanco de todas las miradas, presentes en la gran fiesta de la industria de la televisión argentina.

Así, horas más tarde y en medio de las múltiples repercusiones y comentarios sobre el episodio, Cinthia Fernández, actual panelista de Nosotros a la mañana (El Trece), opinó contundente sobre lo sucedido y lo aniquiló.

"Claramente, lo dijo por Pampita. Literal, se le escapó, desde el alma. Pero que se joda, no supo cuidarla", disparó fiel a su estilo desde sus Instagram Stories ante la consulta de un seguidor que le consultó su opinión.

Benjamín Vicuña aclaró su llamativa frase sobre el amor para Pampita en los Martín Fierro: "Estuve..."

Al recibir su estatuilla como mejor actor protagónico en los premios Martín Fierro 2023, Benjamín Vicuña dio su discurso sobre el escenario y le dedicó el premio a la madre de sus hijos, Carolina Pampita Ardohain.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor chileno al agradecer su premio y sus palabras dedicadas a la madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio se volvieron tendencia en las redes.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Cortá por Lozano, Telefe, el actor se refirió a su discurso al recibir la estatuilla y comentó que hablaba del amor en general que recibió en la Argentina.

“No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, señaló el artista.

Y reconoció: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”.

“Se entiende, Benja, se entiende perfecto”, le dijo Verónica Lozano. Y ahí Vicuña argumentó: “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo".

"Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, cerró el actor.