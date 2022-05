Cinthia Fernández celebró una victoria en la disputa con Matías Defederico por sus hijas

Matías Defederico hizo su descargo en Instagram para contar que había ido a retirar a sus hijas al colegio -por segunda vez- pero no las encontró.

"Me dicen que las retiraron antes. Hoy es uno de los días que me toca a mí y ya es la segunda vez que pasa. Hace 15 días que no las veo, ahora me voy a hacer la denuncia", explicó en el video.

Embed

La pequeña victoria de Cinthia Fernández en su disputa con Matías Defederico

Cinthia Fernández fue acusada por su ex Matías Defederico por 'impedimento de contacto con sus hijas' pero la panelista recibió un llamado desde la Dirección de Menores de Escobar que la tranquilizó y donde le dieron la razón.

"No saben la alegría que tengo. Me llamaron de la Dirección de Menores de Escobar por la denuncia ridícula del pobre nefasto que ya no sabe que hacer para llamar la atención y no hace nada en pro de una comunicación normal. Obviamente me dieron la razón porque yo argumenté por qué razón fui a buscar a las nenas antes al colegio, dos veces", explicó Cinthia Fernández contenta por el respaldo recibido.

Y fundamentó: "Me denunció por impedimento de contacto...ahora a esperar que la Justicia se expida. Era obvio... se ve que no le da para el razonamiento lógico. Las nenas no deben caminar 6 cuadras en el frío, llegan dormidas, cansadas, cargando las mochilas porque la persona intermediaria por problemas de salud no puede".

"No es voluntad que no las veas, es cuestión de lógica, papi", cerró picante.