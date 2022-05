Cinthia Fernández cruzó a Karina Jelinek por hablar de la maternidad en El Hotel de los Famosos

“¿Es un ámbito para decirlo? La felicito un montón porque va a ser el mejor paso de su vida, pero no me parece un ámbito para decirlo porque después se quejan de que nosotros los periodistas –bueno yo no soy periodista- pero los que trabajamos de panelistas hablamos de que va a ser mamá o de que está en pareja y demás; y después nos atacan fuerte del otro lado”, lanzó la panelista de manera contundente.

“No me parece el ámbito. En un momento dice ‘lo dejo a tu criterio’ y medio que hace un chiste con un tema que me parece serio”, agregó Cinthia.

“Y sí le dio un toque de ternura al final cuando dice ‘voy a formar una familia’ y me dio un poco de pena cuando dijo ‘ya no me voy a quedar sola’”, cerró Cinthia, sin vueltas.

Karina Jelinek entró a El hotel de los famosos y le contó todo sobre su bebé a Majo Martino

Anoche Karina Jelinek entró a El hotel de los famosos (El Trece) para ponerle un poco de pimienta al reality. Allí, acompañada por su mejor amiga -como le gusta llamar a su pareja- Flor Parise, armaron una noche de tragos entre los participantes, pero lo mejor de la noche fue la charla que mantuvo con Majo Martino a quien le confirmó que será mamá y le pidió que sea la madrina de su hijo.

Así, en medio de la disco armada dentro del hotel, la modelo se confesó con su amiga periodista luego de que ésta le preguntase si efectivamente será mamá. Tras la respuesta afirmativa por parte de Jelinek, Martino quiso saber más y le consultó si será Flor la madre gestante o si habrá un vientre alquilado. Pero Karina no le reveló ese dato, y soltó su icónica frase "Lo dejo a tu criterio", al tiempo que explicó "Además la prensa me pregunta todo el tiempo sobre eso".

Y tras confirmar que el bebé está en camino, Karina Jelinek le aseguró a Majo que cumplirá su sueño y le confesó "Necesito armar mi familia. No me voy a sentir más sola. Voy a estar bien, ¿entendés? Tener alguien a quién cuidar, a quién proteger".

En tanto, en medio de la charla de amigas, la modelo sorprendió a Martino preguntándole "¿Vas a ser la madrina, amore?"; obteniendo como respuesta un "Ay, me encantaría", en medio de abrazos de emoción y una sincera declaración por parte de Karina sobre sus planes a futuro: "Yo quisiera adoptar, tener hijos, tener animales que no tengan dónde ir, o sea, rescatar animales, vivir así, formar mi familia de esa manera".