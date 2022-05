La grave denuncia de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: "Mis hijas llorando"

cinthia fernandez.jpg

“Es largo de explicar en Historias”, comenzó Cinthia Fernández su duro relato, y luego calificó a su ex de “un grano en el culo, deudor, violento, golpeador”. Y agregó: “Trata de hacerme daño a mí, pero le hace a sus hijas. Y cuando me las tocas florece lo peor de mí”.

Luego, Cinthia Fernández contó qué fue lo que pasó: “Prohibió el ingreso mío al barro donde vive él, que es donde justamente las nenas tienen el campus de deporte. Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá. La policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él. Se entiende: yo a él. Jamás leyeron el papel, terminaron pidiéndome disculpas”.

cinthia fernandez 1.jpg

La panelista aseguró que a su exmarido “le molestó la cautelar que él solo se la ganó por incumplir la anterior” y adelantó que instruirá a su abogado Roberto Castillo por lo sucedido para que siga el tema en el plano legal.

Cinthia agregó la decisión que tomó el deportista al respecto al momento: “Para forrearme, dijo que a partir de ahora cuando deje a las nenas en mi casa lo iba a hacer en la puerta del barrio, que queda como a seis cuadras de la entrada de mi casa, y que las nenas caminen con las mochilas y en el frío, que nos ‘arreglemos’, manifestó. Ya que él no va a ingresar más por la ‘cautelar’. Algo absurdo. Primero: no estoy en mi domicilio a la hora que las trae, ya que estoy trabajando hasta la noche para cubrir lo que él no paga. Además, los abogados tenían un acuerdo para que las nenas puedan ser retiradas y entradas en la puerta de mi casa. Imagínense haciendo bajar a mis hijas a seis cuadras (no te explico cuando llegan dormidas, levantarlas y decirles que caminen porque a su papá se le canta no entrar). Todas forreadas diarias constantes. Jamás permitiría eso”.

cinthia fernandez 2.jpg

Por su parte, Fernández aclaró que su madre no tiene registro de conducir, como para poder ir a buscar a sus nietas hasta la entrada al barrio privado una vez que Defederico las deje allí.

“Le surgió un problema de salud que no es menor, fue operada y tampoco puede cargar con las mochilas ni manejar en este momento. Por ende, tampoco podía solucionarlo yo (aunque no me corresponde a mí solucionar el tema)”, manifestó.

cinthia fernandez 3.jpg

“Se cierra el tema de este ser desagradable –enfatizó en mayúsculas- y siguió: me voy a ocupar en la Justicia, como vengo haciendo todo esto. Pero la verdad tengo hinchadas las pelotas que no tengo. No solo no aporta, no ayuda, no nada, sino que es un reverendo grano en el traste. Solo sirve para hacer daño y molestar. Más de lo mismo”, finalizó Cinthia Fernández.

La fuerte reflexión Cinthia Fernández sobre el desnudo de Esteban Lamothe

Esteban Lamothe sorprendió a sus seguidores de Instagram con un desnudo total en un campo, para celebrar su cumpleaños número 45. El actor, que hace poco terminó su romance con Charo López, se mostró sin ropa y rodeado de caballos y un perro en una postal a plena luz de un día soleado y sin nada de ropa.

"Gracias por los saludos", expresó con humor el actor en su posteo en las redes que tuvo gran repercusión y en los que recibió las felicitaciones por su cumpleaños.

image.png

Tras ver el desnudo de Esteban Lamothe en Instagram, Cinthia Fernández, que la rompe en la plataforma de contenido erótico Divas Play con fotos y videos de alto impacto, planteó el por qué de cierta censura a fotos de mujeres desnudas en la red social y en el caso del actor pudo subir su desnudo sin inconvenientes.

"Una mujer sube foto sin que se le vea nada e Instagram te sanciona, te caga y oculta las visualizaciones porque supuestamente comete un delito, y encima en los comentarios sos un PUT.., ahora un hombre sube lo mismo y no pasa nada y encima los comentarios es un ídolo! X cuá?", se preguntó la panelista en Twitter con una imagen partida de los dos con fotos sin ropa.