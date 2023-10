Cinthia Fernández contó el motivo de su nueva bronca con Matías Defederico y por qué quiere irse a Uruguay

Y explicó los motivos por los que quiere vivir en Uruguay, después de ver una noticia del país charrúa sobre la pena a quienes no cumplan la pensión alimentaria.

“Rendición de Cuentas: el no pago de la pensión alimenticia será considerado delito y estará castigado con cárcel”, rezaba el titular que compartió Cinthia Fernández con la bandera uruguaya de emoji.

“Queriendo vivir en Uruguay. Ya dije la semana pasada que estoy enamorada de Uruguay. Y ahora con esto…”, expresó la panelista.

Y además contó que Matías Defederico puso a la venta su vehículo: “No saben lo que me enteré. Ustedes saben que si de deudores hablamos, deuda va, deuda viene… Con la mía se entretiene. Progenitor inhibido hasta los huevos que no tiene. Si vende algo, me tiene que pagar. No puede vender nada en teoría. Está queriendo vender el autito. Y no puede”.

“Mirá vos… En otro país van presos, acá se hacen los vivos", mostró Cinthia la imagen con la captura del aviso de WhatsApp de su ex con el anuncio de venta de su Mini Cooper y que la foto la tomó además en el barrio privado donde vive ella.

Y remarcó indignada: “Estos también son delincuentes, los progenitores deudores… Estos deberían ir presos como en Uruguay. Estos sí… Porque siguen viviendo, vendiendo autos de 40 mil dólares, de alta gama con la plata de sus hijos ¡Bravo!”.

“O sea que va a poner platungui encima. Pero cuando lo llama el señor juez… ‘Señor juez no puedo pagar, ella me quiere robar’”, dijo sobre el nuevo auto que quiere comprar el padre de sus hijas.

Y cerró: “Obviamente me tratan de loca y tengo que demostrar que el tipo está mintiendo. Inhibido y todo, él quiere vender por atrás y cagar..., después, no sé, traspasar... algún chanchullo va a hacer. Sobre mi cadáver”.

cinthia fernandez auto matias dederico.jpg

Picante advertencia de Cinthia Fernández a Jésica Cirio sobre su nuevo novio

En las últimas horas se conocieron detalles de quien sería el nuevo novio de Jésica Cirio después de separarse del político Martín Insaurralde, tras diez años juntos.

Elías Piccirillo es el nombre de quien habría conquistado el corazón de la conductora luego de su separación del político, quien ya se mostró en Marbella con la modelo Sofía Clérici.

En este sentido, en el ciclo Bien de mañana, El Trece, estaban dando detalles sobre la identidad de Piccirillo desde las redes sociales cuando Cinthia Fernández le recomendó a Jésica Cirio que se alejara de él.

“¿Por qué Elías ha tratado todo este tiempo de no ser mencionado en los medios? Me consta que, cuando Estefi Berardi contó lo del nuevo novio, Jesica se enojó mucho y le escribió por privado. Y, según Marina Calabró que vio los chats, hasta hubo como cierta amenaza de Jésica a Estefi”, se preguntó Fabián Doman.

Y siguió observando el supuesto perfil del hombre en Instagram: “Pará, porque tengo al más que decir: que este Elías Piccirillo no tiene guión bajo, y el del comentario sí tiene guión bajo. Ahora, esta cuenta tiene algo rarísimo. No sé si es él, ya que tiene punto en lugar de guión bajo, y tal vez es un homónimo”.

A lo que el Pampa Mónaco le advirtió: “Instagram deja todo registrado, fíjate. Vos le das al nombre y te dice que esta misma cuenta cambió cuatro veces los nombres”. “Y, además, lo curioso de esta cuenta es que tiene 306 mil seguidores con cero publicaciones”, añadió Doman.

Y allí Cinthia Fernández le advirtió a Cirio: “¡Yo necesito hacer una observación en calidad de influencer! Eso ya es sospechoso, rajá de ahí”. “Esta cuenta sigue a Cirio, pero Cirio no sigue a esta cuenta”, cerró Fabián Doman con más dudas que certezas sobre el nuevo novio de la modelo.