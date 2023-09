Cinthia Fernández aclaró los rumores sobre irse del país: "Tengo mis negocios..."

Sin embargo, más allá de la situación del programa, y cansada de los rumores, la panelista decidió expresarse a través de sus redes sociales y aclaró los planes que tenía en cuanto a sus viajes. "Me voy el finde nada más. A un casamiento y a hacer algunas cosas de mis marcas", sostuvo en respuesta a una nota publicada por este medio.

A su vez, Primicias Ya la contactó acerca del tema y Cinthia desmintió el hecho de irse a vivir al país vecino. "A Uruguay no me voy. No sé de donde sacan esa pelotudes, no me voy a vivir. Tengo mi vida y mis negocios acá, no inventen", aseguró.

Cinthia Fernández sobre irse del pais

¡A los gritos! La furia de Fabián Doman con El Trece que involucra a Carmen Barbieri

Fabián Doman está furioso. Según el portal de Laura Ubfal, el conductor de Bien de Mañana se comunicó con los directivos de El Trece al enterarse de que podría finalizar su programa porque desembarcará Mañanísima (Ciudad Magazine) al canal, en el mes de octubre o noviembre.

Ubfal contó que el periodista, ante semejante noticia, sostuvo que "será imposible calibrar los tiempos para que se mantengan al aire" los envíos Bien de Mañana y Socios del Espectáculo.

El magazine, producido por Kuarzo, debutó en el canal del solcito el último 14 de agosto y su rating no se mantuvo, por eso, las autoridades de El Trece quieren probar con el programa de Carmen Barbieri para hacerle frente al ciclo de Georgina Barbarossa que se emite por Telefe.

La periodista también informó que Doman consideró "que esto es una venganza por lo que pasó con él en Independiente". No solo Doman se quedaría sin trabajo, sino también su equipo de panelistas que lo acompañan: Horacio Cabak, Silvia Fernández Barrios, Mariel Di Lenarda, Cinthia Fernández, Silvina Escudero, Pampa Mónaco y Josefina Pouso.