Cinthia Fernández contó que se sometió a una operación de urgencia y causó preocupación

Luego, compartió otro video ampliando lo sucedido y explicó: "Tuve un fin de semana bastante como sensible. Mis miedos... yo tengo muchos miedos con muchas cosas. Y la verdad es que tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler".

Cinthia Fernández quiste

"Me costó muchísimo dormir y me dolía. Se había agrandado, como que explosionó y estaba muy preocupada. Al principio pensé que era un granito y lo tuve mucho tiempo. Resulta que no era un granito, era un quiste. También me había pasado en la cabeza y me lo terminó sacando un cirujano por lo mismo", siguió.

Al mismo tiempo, se quejó de su obra de social ya que ante le urgencia le ofrecían turnos médicos para dentro de dos meses. "Cuando vos los necesitas no están, pero por suerte estaba este doctor que es cirujano, supo entender mi urgencia y me dijo 'es un quiste sebáceo te lo voy a sacar'", remarcó.

"En media hora me solucionó el problema, me hizo una batería de estudios y el resultado es que hoy no tengo más el quiste, se me está yendo la anestesia y me siento como dolorida por eso. El olor a podrido que tenia es impresionante y asqueroso", finalizó asegurando que ya estaba todo bien.

La furia y ayuda de Cinthia Fernández a Emily Ceco ante su grave denuncia por violencia

Emily Ceco hizo una grave denuncia por violencia de género contra Santiago Martínez, relación que se consolidó de manera pública en el reality Love is Blind.

"Me pegó una trompada en la cabeza de espaldas, me empujó contra la cama, no paraba... Nada justifica lo que hizo", dijo la joven entre lágrimas en El ejército de la mañana en Bondi Live, y mostró los terribles moretones en su brazo y ojo por los golpes.

Al enterarse de este caso, Cinthia Fernández mostró su total indignación y mostró su apoyo personal a Emily. Incluso, le pidió a su pareja el abogado Roberto Castillo que la asesore legalmente en el caso.

"Chiquita, pobrecita. Hoy escuché a Emily y se me hizo la piel de gallina. Ni les digo qué me pasó por dentro. Se me estruja el corazón. Decirle nefasto y carente de hue... al que le hizo esto, sería una caricia. Qué tristeza me dio", expresó conmovida la panelista.

cinthia fernandez reaccion denuncia emily ceco.jpg

Y contó la ayuda que gestionó para Emily Ceco tras hablar con su novio: "Estás en las mejores manos. Le pedí a modo personal a Roberto Castillo que por favor la defendiera".

"Yo también la voy a estar acompañando desde mi historia de vida y aprendiendo sobre la parte judicial en estos casos como persona que empezó a estudiar la carrera para el día de mañana, poder defenderla yo misma a mujeres que sé muy bien lo que pasan en manos de monstruos", dejó en claro Cinthia Fernández.

Y continuó movilizada: "Ni se imaginan las cosas que hay detrás de esta historia. Esto es solo la punta del iceberg. Es gravísimo este caso pero ya no está más sola".

Sobre el final, Cinthia Fernández también hizo mención a algunos comentarios agresivos que recibió Emily Ceco en las redes luego de su valiente relato.

"Por favor más conciencia a los ignorantes y gente que está con tiempo de sobra detrás de un celular o computadora, que no tiene idea lo que es sufrir esto. No lastimen más con comentarios absurdos, que ya demasiadas heridas tiene la cabeza, corazón y cuerpo de las víctimas", concluyó desde sus historias de Instagram.