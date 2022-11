Nancy Pazos le respondió fuerte a Yanina Latorre y a Andrea Taboada: "Sé que me extrañan, pero lo nuestro ya terminó"

"Georgina se toma una semana de vacaciones y hay quilombo: quién la reemplaza. 'Si yo no conduzco, también me tomo vacaciones', dijo Nancy Pazos. Ella ahora se va al Mundial, pero si no conduce, sigue de largo con sus vacaciones. Tema dos: Analía Franchín. Se quiere ir de vacaciones también. Todos se quieren ir en enero", comenzó contando Ángel de Brito en su ciclo.

Al tiempo que agregó que tanto Noe Antonelli y Lio Pecoraro, que había asegurado hace tiempo que por contrato él sería el conductor reemplazante de Barbarossa, tampoco fueron elegido por la producción.

Fue allí cuando de Brito reveló que será Robertito Funes Ugarte quien se haga cargo de la conducción del ciclo mientras Georgina Barbarossa se tome unos días de descanso, lo que hizo que Yanina Latorre disparase entre risas: "Nancy Pazos se pega un tiro y explota todo, ella que ningunea a todo el mundo"; mientras que Nazarena Vélez destacó "¡Qué buen año para Robertito!".

Luego, Yanina contó un fuerte episodio que se vivió con Nancy cuando estaba en LAM: "Cuando hicimos el primer año del programa y ella era panelista, cuando Ángel se fue de vacaciones rotábamos en la conducción del programa con todas las angelitas y la primera que condujo fue ella, despues fui yo y así el resto... Y a la que peor le fue en rating fue a Nancy, obviamente, y después le y le dijo a Lucas el productor que la culpa era de él porque le había armado un programa de mierda y que a nosotras nos había beneficiado". Por su parte, Taboada sumó: "Entró al control a putearlo a Gastón Ferrari y a todos".

La palabra de Nancy Pazos

Tras esta picante info que dieron las angelitas, Nancy Pazos habló con PrimiciasYa y le contestó a sus ex compañeros: "No tengo idea qué dijeron, no veo LAM. Solo puedo decirles 'Ángel, Yanina etc etc etc. Suéltenme'... Ya fue. Sé que me extrañan, pero lo nuestro ya terminó. Es un buen consejo: Soltar".

"Les debo dar rating, la verdad. Te juro no vi ni de nada. Hoy algo comentaron en el corte del programa pero nada más. ¿Sigue Fernanda Iglesias ahí?", añadió la periodista de manera picante.

Luego, aclaró: "Lo que sí sucedió, hacíamos un día cada una y uno de los mejores ratings fue el mío. Y eso sí tiene que ver con el tema que se trata en el programa. En esa semana la que mejor rating hizo fue Nequi Galotti porque llevó al esposo. Pero con Lucas (el productor) nunca discutí por esto, que yo me acuerde".

Por último, sobre el reemplazo de Georgina, dijo: "Yo ahora me estoy yendo a Catar e iba a volver el 20 si es que iba a reemplazar a Georgina, pero después me dijeron que lo hará Robertito y yo extendí mi estadía en Dubai hasta el 30 en la casa de una amiga. Pero no es que no me gustó, era lógico que esté Robertito porque están hablando de Gran Hermano no sé hasta cuándo y yo ni lo veo. Yo le pregunté a la producción eso, avisé que me voy al Mundial y si me necesitan para reemplazar a Georgina volvía, pero no iba a volver para ser columnista de Robertito. No lo digo por él sino por la situación, prefería quedarme por allá unos días más para pasar las fiestas con mi amiga. Pero en LAM tienen mala leche, es así".