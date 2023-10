Cinthia Fernández explicó los picantes motivos por el que no estuvo invitado Matías Defederico al cumpleaños de sus hijas

Desde su cuenta de Instagram, Cinthia contó que el padre de las nenas no estuvo invitado a la celebración y explicó en detalle los motivos ante la consulta de un seguidor.

cinthia fernandez hijas.jpg

"Colaboró el ratón con la fiesta de las nenas?", le preguntaron a Fernández. Y ella contestó picante: "Nunca. El primer año que me mudé a esta zona le dije repartimos 50 y 50 y... Aún espero el depósito. Quizá algún día con la cuota lo manda".

Y amplió al respecto de la decisión de que los dos festejen el cumpleaños de sus hijas por separado: "Por eso le hago sola el cumple a mis hijas y él si quiere puede organizarle otra fiesta! Y por esa razón no dejo que esté presente".

"Cada uno libre para festejar a su manera y así no hay conflicto, es lo mejor", finalizó Cinthia Fernández.

cinthia fernandez festejo hijas cumple.jpg

Cinthia Fernández contó el motivo de su nueva bronca con Matías Defederico y por qué quiere irse a Uruguay

Cinthia Fernández mostró toda su bronca al ver que su ex Matías Defederico estaba vendiendo su auto importado, valuado en varios miles de dólares, para cambiarlo por otro más caro, y lo acusó de ser un "delincuente y deudor".

Y explicó los motivos por los que quiere vivir en Uruguay, después de ver una noticia del país charrúa sobre la pena a quienes no cumplan la pensión alimentaria.

“Rendición de Cuentas: el no pago de la pensión alimenticia será considerado delito y estará castigado con cárcel”, rezaba el titular que compartió Cinthia Fernández con la bandera uruguaya de emoji.

“Queriendo vivir en Uruguay. Ya dije la semana pasada que estoy enamorada de Uruguay. Y ahora con esto…”, expresó la panelista.

Embed

Y además contó que Matías Defederico puso a la venta su vehículo: “No saben lo que me enteré. Ustedes saben que si de deudores hablamos, deuda va, deuda viene… Con la mía se entretiene. Progenitor inhibido hasta los huevos que no tiene. Si vende algo, me tiene que pagar. No puede vender nada en teoría. Está queriendo vender el autito. Y no puede”.

“Mirá vos… En otro país van presos, acá se hacen los vivos", mostró Cinthia la imagen con la captura del aviso de WhatsApp de su ex con el anuncio de venta de su Mini Cooper y que la foto la tomó además en el barrio privado donde vive ella.

Y remarcó indignada: “Estos también son delincuentes, los progenitores deudores… Estos deberían ir presos como en Uruguay. Estos sí… Porque siguen viviendo, vendiendo autos de 40 mil dólares, de alta gama con la plata de sus hijos ¡Bravo!”.

“O sea que va a poner platungui encima. Pero cuando lo llama el señor juez… ‘Señor juez no puedo pagar, ella me quiere robar’”, dijo sobre el nuevo auto que quiere comprar el padre de sus hijas.

Y cerró: “Obviamente me tratan de loca y tengo que demostrar que el tipo está mintiendo. Inhibido y todo, él quiere vender por atrás y cagar..., después, no sé, traspasar... algún chanchullo va a hacer. Sobre mi cadáver”.